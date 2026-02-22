Αίγιο: Δεν άντεχα να τα ακούω να φωνάζουν και τα πυροβόλησα, είπε ο 46χρονος που επιτέθηκε στα παιδιά

Με τραύματα από σκάγια κυνηγετικές καραμπίνας νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Αιγίου και στο Καραμανδάνειο οι τέσσερις ανήλικοι που πυροβόλησε 45χρονος στο Αίγιο.

Ο 45χρονος που συνελήφθη φέρεται να ομολόγησε την πράξη του λέγοντας πως ήθελε να εκφοβίσει τα παιδιά. «Δεν άντεχα να τα ακούω να φωνάζουν για αυτό βγήκα από το σπίτι και πυροβόλησα. Σκοπός μου ήταν να τα εκφοβίσω για να φύγουν», είπε ο 45χρονος σύμφωνα με τον ALPHA.

Τρία από τα παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Αιγίου και σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς έχουν υποστεί σοκ. Ο 15χρονος που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο θα μπει στο χειρουργείο καθώς στα πόδια του έχει 12 σκάγια.