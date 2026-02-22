Πάτρα: Γέμισαν καρναβαλιστές οι σκάλες Αγίου Νικολάου- Το καλύτερο σημείο για να δεις την καύση του καρνάβαλου

Μετά το τέλος της μεγάλης παρέλασης, οι σκάλες Αγίου Νικολάου γέμισαν με καρναβαλιστές και επισκέπτες, δημιουργώντας μια εικόνα γεμάτη χρώμα και ζωντάνια.

Το ιστορικό σημείο της Πάτρα μετατράπηκε σε έναν αυτοσχέδιο χώρο συνάντησης, όπου ομάδες ανθρώπων φωτογραφήθηκαν, συζήτησαν και συνέχισαν το γιορτινό κλίμα της ημέρας. Η πολυχρωμία των στολών και η κίνηση του κόσμου έδωσαν στον χώρο τη μορφή ενός ζωντανού καμβά, χαρακτηριστικού της καρναβαλικής ατμόσφαιρας.