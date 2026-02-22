Πάτρα: Γέμισαν καρναβαλιστές οι σκάλες Αγίου Νικολάου- Το καλύτερο σημείο για να δεις την καύση του καρνάβαλου

Δείτε ΦΩΤΟ
Μετά το τέλος της μεγάλης παρέλασης, οι σκάλες Αγίου Νικολάου γέμισαν με καρναβαλιστές και επισκέπτες, δημιουργώντας μια εικόνα γεμάτη χρώμα και ζωντάνια.
Το ιστορικό σημείο της Πάτρα μετατράπηκε σε έναν αυτοσχέδιο χώρο συνάντησης, όπου ομάδες ανθρώπων φωτογραφήθηκαν, συζήτησαν και συνέχισαν το γιορτινό κλίμα της ημέρας. Η πολυχρωμία των στολών και η κίνηση του κόσμου έδωσαν στον χώρο τη μορφή ενός ζωντανού καμβά, χαρακτηριστικού της καρναβαλικής ατμόσφαιρας.
Παράλληλα, πολλοί επισκέπτες επέλεξαν τις σκάλες ως ιδανικό σημείο για να παρακολουθήσουν την καύση του Βασιλιά του Καρναβαλιού που θα πραγματοποιηθεί στο Μώλος Πατρών. Η τοποθεσία προσφέρει πανοραμική θέα στη διοργάνωση και συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος θεατών που θέλουν να ζήσουν από κοντά το συμβολικό φινάλε των εκδηλώσεων.
