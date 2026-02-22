Το Πατρινό Καρναβάλι στα καλύτερά του- ΦΩΤΟ

Ένα εντυπωσιακό μείγμα χαράς, διασκέδασης και δημιουργίας, η Μεγάλη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 ήταν η ιδανική αποκορύφωση ενός μήνα που κράτησε φέτος η μεγάλη γιορτή της πόλης και όλης της Ελλάδας.

Στιγμιότυπα σπάνιας ομορφιάς και ανεξάντλητου κεφιού ξετυλίχτηκαν στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας με έναν θαυμάσιο καιρό να συντελεί τα μέγιστα για την επιτυχία της παρέλασης. Χιλιάδες Πατρινοί και επισκέπτες που πραγματικά έδωσαν γιορτινή όψη και διαμόρφωσαν πανηγυρικό κλίμα στην πόλη, πλημμύρισαν τα πεζοδρόμια της Κορίνθου και περιμετρικά της πλατείας Γεωργίου Α΄.

Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές σε 190 πληρώματα έδωσαν τον καλύτερο καρναβαλικό εαυτό τους ενεργοποιώντας τα αστείρευτα αποθέματα καρναβαλικής διάθεσης που έχουν.

Στολές με εκτυφλωτικά χρώματα και εξαιρετική αισθητική, χιούμορ, ακατάπαυστη χορευτική διάθεση, φαντασία, πρωτοτυπία, σατιρικό πνεύμα, μαζική συμμετοχή, εντυπωσιακά, αξεσουάρ που μόνο σε αυτό το Καρναβάλι μπορεί κάποιος να δει και πάνω από όλα καρναβαλική διάθεση που ξεχείλισε και πλατιά λαμπερά χαμόγελα, δημιούργησαν μια σπάνια ατμόσφαιρα και ένα εκρηκτικό μείγμα εξωστρέφειας και καρναβαλικού πολιτισμού.

Στην κορυφή της παρέλασης τα μέλη της Δημοτικής Μουσικής παίζοντας αποκριάτικους σκοπούς, τα μέλη των Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, της Γνωμοδοτικής και Κριτικής Επιτροπής, οι Εθελοντές του Πατρινού Καρναβαλιού και οι μαζορέτες από τη σχολή χορού «Keep Dancing» της Μίνας Παναγιωτοπούλου και οι εκπρόσωποι συλλόγων σοκολατοριχτών μας έδωσαν την πρώτη γεύση.

Η ακολουθία του Βασιλιά Καρνάβαλου, τα άρματα του Δήμου Πατρέων σκόρπισαν τον ενθουσιασμό εκπέμποντας την καλλιτεχνική τους διάσταση, την κριτική-σατιρική τους πινελιά και αποτυπώνοντας τα ξεχωριστά μηνύματά τους. Στο Άνθινο η Βασίλισσα του Καρναβαλιού μας Μαρίζα Φλωράτου έδινε χορεύοντας τον τόνο της διασκέδασης. Το άρμα της Καρναβαλικής Ακαδημίας με εκπροσώπους ιστορικών πληρωμάτων και η κουστωδία των Στρατηγών και Πρέσβεων του Πατρινού Καρναβαλιού σε αρμονική σύμπραξη με τις ¨ΣΦήγΚΕΣ» με τη δυναμική τους παρουσία έδιναν γνήσιο καρναβαλικό χρώμα.

Στη συνέχεια ένα ορμητικό ποτάμι κεφιού, ενθουσιασμού, αυθορμητισμού, σάτιρας και ανατροπής παρέσυρε όλους σε μια ξέφρενη διασκέδαση και πρόκρινε τη χαρά της ζωής. Στην μεγαλειώδη παρέλαση της Κυριακής τα πληρώματα συνοδεύτηκαν από τα άρματά τους που άφησαν θαυμάσιες εντυπώσεις και σε συνδυασμό με τις στολές και τις μικροκατασκευές των πληρωμάτων, πρόσφεραν εικόνες απίστευτης ομορφιάς.

Τα οχήματα του σοκολατοπόλεμου έθεσαν το αθάνατο έθιμο σε πλήρη εξέλιξη αποχαιρετώντας τους θεατές με την πιο γλυκιά καρναβαλική γεύση.

Συμμετέχοντες και θεατές ξεφάντωσαν υπό τους ήχους μιας ξεσηκωτικής χορευτικής, καρναβαλικής, σε υψηλά ντεσιμπέλ, μουσικής που πυροδότησε το κέφι στα ύψη. Με τις επιλογές τους από το μπαλκόνι του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων» οι djs Στέλιος Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Παναγιώτης Κολλιόπουλος, Γιώργος Λιακόπουλος (dj Gogos), Παναγιώτης Μουζάκης και Κωνσταντίνος Σαράντης έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, όπως και στη χτεσινή ποδαράτη παρέλαση.