Πατρινό Καρναβάλι 2026: Χρώμα, μουσική και χιλιάδες καρναβαλιστές- ΦΩΤΟ

Η καρναβαλική καρδιά χτυπά δυνατά στην Πάτρα, καθώς η μεγάλη παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 γέμισε τους δρόμους με χρώμα, χορό και ατελείωτο κέφι.

Χιλιάδες καρναβαλιστές, ντυμένοι με φανταχτερές στολές και δημιουργικά κοστούμια, δημιούργησαν ένα πολύχρωμο ποτάμι που κινήθηκε στους ρυθμούς της μουσικής, σκορπίζοντας χαμόγελα και γιορτινή διάθεση. Το πλήθος χόρεψε, τραγούδησε και γιόρτασε, δίνοντας ζωή σε μια από τις πιο αγαπημένες παραδόσεις της πόλης.