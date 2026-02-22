Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πολύχρωμες στολές, αστείρευτο κέφι και χορός πλημμυρίζουν τους δρόμους - Νέες ΦΩΤΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η Μεγάλη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, με την Πάτρα να έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο σκηνικό χαράς και δημιουργικότητας.

Χιλιάδες καρναβαλιστές, οργανωμένοι σε εκατοντάδες πληρώματα, κατακλύζουν το κέντρο της πόλης, συνοδευόμενοι από εντυπωσιακά άρματα και δυνατές μουσικές.

Η φαντασία και η σατιρική διάθεση πρωταγωνιστούν, με πολύχρωμες στολές, χορευτικά και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις να συνθέτουν ένα ζωντανό μωσαϊκό εικόνων και ήχων. Το πλήθος συμμετέχει ενεργά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού που αποτυπώνει τον παλμό της μεγαλύτερης καρναβαλικής διοργάνωσης της χώρας.