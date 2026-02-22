Πατρινό Καρναβάλι 2026: Χρώματα, ρυθμός και αδιάκοπος χορός στο μεγάλο καρναβαλικό ξεφάντωμα της Πάτρας

Η Μεγάλη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026
Με αστείρευτη ενέργεια και φαντασμαγορική διάθεση εξελίσσεται η Μεγάλη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 μετατρέποντας την Πάτρα σε μια απέραντη γιορτή δρόμου.
Πολύχρωμες στολές, ευφάνταστα θέματα και δυναμικές χορογραφίες δημιουργούν ένα εντυπωσιακό θέαμα που καθηλώνει μικρούς και μεγάλους.
Χιλιάδες συμμετέχοντες, οργανωμένοι σε δεκάδες πληρώματα, παρελαύνουν στο κέντρο της πόλης, συνοδεία αρμάτων και μουσικών επιλογών που ανεβάζουν τον ρυθμό. Το κοινό ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό, μετατρέποντας κάθε γωνιά σε μια σκηνή χαράς και κεφιού.
Η κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026: Η πόλη κατακλύζεται από καρναβαλιστές και επισκέπτες- Δείτε LIVE τη Μεγάλη Παρέλαση της πρωτεύουσας της Αποκριάς- ΦΩΤΟ
Η κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026: Η πόλη κατακλύζεται από καρναβαλιστές και επισκέπτες- Δείτε LIVE τη Μεγάλη Παρέλαση της πρωτεύουσας της Αποκριάς- ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr