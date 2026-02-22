Πατρινό Καρναβάλι 2026: Χρώματα, ρυθμός και αδιάκοπος χορός στο μεγάλο καρναβαλικό ξεφάντωμα της Πάτρας

Με αστείρευτη ενέργεια και φαντασμαγορική διάθεση εξελίσσεται η Μεγάλη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 μετατρέποντας την Πάτρα σε μια απέραντη γιορτή δρόμου.

Πολύχρωμες στολές, ευφάνταστα θέματα και δυναμικές χορογραφίες δημιουργούν ένα εντυπωσιακό θέαμα που καθηλώνει μικρούς και μεγάλους.

Χιλιάδες συμμετέχοντες, οργανωμένοι σε δεκάδες πληρώματα, παρελαύνουν στο κέντρο της πόλης, συνοδεία αρμάτων και μουσικών επιλογών που ανεβάζουν τον ρυθμό. Το κοινό ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό, μετατρέποντας κάθε γωνιά σε μια σκηνή χαράς και κεφιού.