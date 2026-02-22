Η Μεγάλη Παρέλαση κορυφώνει το Πατρινό Καρναβάλι 2026- Τα άρματα και τα πρώτα γκρουπ - ΦΩΤΟ

Με εντυπωσιακή συμμετοχή και αστείρευτο κέφι πραγματοποιείται η Μεγάλη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, μετατρέποντας την Πάτρα σε ένα απέραντο σκηνικό γιορτής.

Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, οργανωμένοι σε 190 πληρώματα, μαζί με δεκάδες εντυπωσιακά άρματα, δημιουργούν ένα πολύχρωμο και ζωντανό ποτάμι που διασχίζει το κέντρο της πόλης.

Η παρέλαση ξεχώρισε για τη φαντασία, τη σατιρική διάθεση και την καλλιτεχνική δημιουργικότητα των συμμετεχόντων, οι οποίοι με ευρηματικές στολές και δυναμική παρουσία δίνουν τον παλμό της γιορτής. Μουσική, χορός και θεατρικά δρώμενα συνέθεσαν μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού, παρασύροντας θεατές και επισκέπτες σε ένα ξέφρενο γλέντι.