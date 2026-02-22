Η Μεγάλη Παρέλαση κορυφώνει το Πατρινό Καρναβάλι 2026- Τα άρματα και τα πρώτα γκρουπ - ΦΩΤΟ

Χιλιάδες καρναβαλιστές πλημμυρίζουν τους δρόμους της Πάτρας σε μια γιορτή χρώματος και δημιουργίας
Με εντυπωσιακή συμμετοχή και αστείρευτο κέφι πραγματοποιείται η Μεγάλη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, μετατρέποντας την Πάτρα σε ένα απέραντο σκηνικό γιορτής.
Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, οργανωμένοι σε 190 πληρώματα, μαζί με δεκάδες εντυπωσιακά άρματα, δημιουργούν ένα πολύχρωμο και ζωντανό ποτάμι που διασχίζει το κέντρο της πόλης.
Η παρέλαση ξεχώρισε για τη φαντασία, τη σατιρική διάθεση και την καλλιτεχνική δημιουργικότητα των συμμετεχόντων, οι οποίοι με ευρηματικές στολές και δυναμική παρουσία δίνουν τον παλμό της γιορτής. Μουσική, χορός και θεατρικά δρώμενα συνέθεσαν μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού, παρασύροντας θεατές και επισκέπτες σε ένα ξέφρενο γλέντι.
Η κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026: Η πόλη κατακλύζεται από καρναβαλιστές και επισκέπτες- Δείτε LIVE τη Μεγάλη Παρέλαση της πρωτεύουσας της Αποκριάς- ΦΩΤΟ
