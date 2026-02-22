Αμείωτος ο ρυθμός στη Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση της Πάτρας- ΦΩΤΟ

Με αδιάκοπη ένταση και ενθουσιασμό συνεχίστηκε η Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, κρατώντας ζωντανό τον παλμό της κορυφαίας γιορτής της πόλης.

Τα πληρώματα διαδέχονταν το ένα το άλλο, παρουσιάζοντας ευφάνταστες θεματικές, πολύχρωμες στολές και εντυπωσιακές χορογραφίες.

Οι δρόμοι παρέμειναν κατάμεστοι από θεατές και επισκέπτες, που συμμετείχαν ενεργά στο κλίμα χαράς και διασκέδασης. Η μουσική, ο χορός και η σατιρική διάθεση συνέθεσαν ένα σκηνικό αυθεντικού καρναβαλικού ξεφαντώματος, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική και τη μαζικότητα του θεσμού.