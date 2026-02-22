Πάτρα: Επιχείρηση ... σκούπα από τον τομέα καθαριότητας του δήμου αμέσως μετά την παρέλαση

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης, τα συνεργεία καθαριότητας του δήμου έπιασαν δουλειά στην ουρά της διοργάνωσης, προκειμένου να απομακρύνουν τα απορρίμματα και να επαναφέρουν την εικόνα του κέντρου της Πάτρα.

Με σκούπες, οχήματα και ειδικά μηχανήματα, οι εργαζόμενοι καθάρισαν γρήγορα τους δρόμους, ώστε η πόλη να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς μετά το γιορτινό κλίμα της ημέρας.