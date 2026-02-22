Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Επιχείρηση ... σκούπα από τον τομέα καθαριότητας του δήμου αμέσως μετά την παρέλαση

Πάτρα: Επιχείρηση ... σκούπα από τον τομ...

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης, τα συνεργεία καθαριότητας του δήμου έπιασαν δουλειά στην ουρά της διοργάνωσης, προκειμένου να απομακρύνουν τα απορρίμματα και να επαναφέρουν την εικόνα του κέντρου της Πάτρα.

Με σκούπες, οχήματα και ειδικά μηχανήματα, οι εργαζόμενοι καθάρισαν γρήγορα τους δρόμους, ώστε η πόλη να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς μετά το γιορτινό κλίμα της ημέρας.

#tags Πατρινό Καρναβάλι 2026 Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
["\u03a0\u03b1\u03c4\u03c1\u03b9\u03bd\u03cc \u039a\u03b1\u03c1\u03bd\u03b1\u03b2\u03ac\u03bb\u03b9 2026","\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"]
821983
