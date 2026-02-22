Πάτρα: Πρόταση γάμου στην καρδιά της Μεγάλης Παρέλασης

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Παρέλασης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, όταν καρναβαλιστής επέλεξε να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, μπροστά από το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, στο κέντρο της Πάτρας.

Εν μέσω μουσικής, χορού και χιλιάδων θεατών που παρακολουθούσαν την παρέλαση, ο νεαρός αποσπάστηκε για λίγα δευτερόλεπτα από το πλήρωμά του, γονάτισε και πρόσφερε δαχτυλίδι στην έκπληκτη σύντροφό του. Το πλήθος αντέδρασε με χειροκροτήματα και επευφημίες, δημιουργώντας ένα αυθόρμητο κύμα συγκίνησης που «πάγωσε» για λίγο τον ξέφρενο ρυθμό της γιορτής.

Η απάντηση ήταν θετική, με το ζευγάρι να αγκαλιάζεται μέσα σε θερμό χειροκρότημα, μετατρέποντας τη στιγμή σε ένα από τα πιο τρυφερά στιγμιότυπα της φετινής διοργάνωσης.