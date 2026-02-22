Ντόναλντ Τραμπ: Ταυτοποιήθηκε ο ύποπτος που πυροβολήθηκε επειδή μπήκε ένοπλος στο Μαρ α Λάγκο

Είχε δηλωθεί αγνοούμενος

Θανάσιμα τραυμάτισαν τον άνδρα που επιχείρησε να μπει στην έπαυλη του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ α Λάγκο, οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, ο οποίος είχε μαζί του ένα μπιτόνι βενζίνης και ένα κυνηγετικό όπλο. Οι αρχές ταυτοποίησαν τον άνδρα ως τον 21χρονο Όστιν Τάκερ Μάρτιν από τη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, ο οποίος επιχείρησε να μπει στο Μαρ α Λάγκο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, νωρίς το πρωί της Κυριακής (22.02.2026). Ο ύποπτος εισέβαλλε με το αυτοκίνητό του από την μπροστινή πύλη στη βόρεια πλευρά γύρω στη 1:30 π.μ. Ο ύποπτος είχε μάλιστα δηλωθεί ως αγνοούμενος πριν από λίγες ημέρες από την οικογένειά του. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι έφυγε από τη Βόρεια Καρολίνα και κατευθύνθηκε νότια, παίρνοντας ένα κυνηγετικό όπλο στην πορεία, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιέλμι. Μέλη της οικογένειά του ανέφεραν στο Facebook ότι είχε τελευταία φορά νέα του Μάρτιν το Σάββατο λίγο πριν τις 8 μ.μ., αφού έφυγε από το σπίτι του αξίας 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων στο Κάμερον της Βόρειας Καρολίνας, γύρω στη 1 μ.μ. «Δεν είναι συμπεριφορά που συνήθιζε να έχει», τόνισε η θεία του. Ο Μάρτιν ταυτοποιήθηκε από ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με την υπόθεση, το οποίο επέλεξε να παραμείνει ανώνυμο, καθώς δεν είχε την εξουσιοδότηση να συζητήσει δημοσίως λεπτομέρειες της έρευνας.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmelissa.martin.7549185%2Fposts%2Fpfbid0Raod7BjaPBBwhkuNrWLZw5vEM8Zxhaf4iPCkz9c87dD5k2BiMH3L1fqZPrTDxcD1l&show_text=true&width=500" width="500" height="589" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Το κουτί με το όπλο ανακτήθηκε στο όχημά του, δήλωσε ο Γκουλιέλμι. Ο άνδρας πέρασε με το αυτοκίνητο τη βόρεια πύλη του Μαρ α Λάγκο καθώς ένα άλλο όχημα έβγαινε και βρέθηκε αντιμέτωπος με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, είπε ο Γκουλιέλμι.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmelissa.martin.7549185%2Fposts%2Fpfbid0eV7U5sBKZyxWDhszdteMkHrF5dnviETU2d94YBn4X9bhyfVZ6VWaDZs4Cc2FEev8l&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν τον ένοπλο άνδρα, πυροβολώντας τον θανάσιμα. Οι ερευνητές εργάζονται για να συντάξουν ένα ψυχολογικό προφίλ, ενώ το κίνητρό του εξακολουθεί να διερευνάται. Σε ερώτηση αν ο ύποπτος ήταν γνωστός στις αρχές, ο σερίφης της κομητείας Παλμ Μπιτς, Ρικ Μπράντσο, απάντησε «όχι». «Το ερώτημα είναι, είχε βοήθεια; Υπήρχε κάποιος άλλος εμπλεκόμενος; Υπήρχε κάποιο όχημα που τον περίμενε για να τον μεταφέρει μακριά;» δήλωσε στο NewsNation ο John Iannarelli, πρώην βοηθός ειδικού πράκτορα του FBI, υπεύθυνος για το τμήμα Φοίνιξ. Ο Iannarelli είπε δε, ότι τα επόμενα βήματα θα είναι να ερευνηθεί η διαδικτυακή παρουσία του 21χρονου δράστη για οτιδήποτε μπορεί να έχει δημοσιεύσει σχετικά με τον πρόεδρο ή την περιουσία του.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">An armed intruder has been shot dead after illegally entering President Trump’s Mar-a-Lago estate in Florida early Sunday morning, the US Secret Service has said. <a href="https://t.co/lcHn5YiKPA">pic.twitter.com/lcHn5YiKPA</a></p>— New York Post (@nypost) <a href="https://twitter.com/nypost/status/2025605379577536969?ref_src=twsrc%5Etfw">February 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και ένας βοηθός της PBSO αντιμετώπισαν το άτομο και οι αρχές έριξαν πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της συμπλοκής», ανέφερε η δήλωση της Μυστικής Υπηρεσίας. «Κανένα μέλος της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ ή της PBSO δεν τραυματίστηκε».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Palm Beach Sheriff on the Mar-a-Lago intruder: <br><br>“At 1:30 this am, security spotted a guy who’d breached the perimeter… they confronted a white man carrying a gas can and a shotgun. Ordered to drop ’em, he raised the shotgun instead. He was neutralized”<a href="https://t.co/EqsPyw5ZN2">pic.twitter.com/EqsPyw5ZN2</a></p>— Gunther Eagleman (@GuntherEagleman) <a href="https://twitter.com/GuntherEagleman/status/2025580492452450338?ref_src=twsrc%5Etfw">February 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Ρικ Μπράντσο, σερίφης της κομητείας Παλμ Μπιτς, μίλησε πρώτος, συνοψίζοντας την πορεία της έρευνας. «Στη 1:30 σήμερα το πρωί, η ομάδα ασφαλείας εντόπισε ότι ένα άτομο είχε εισέλθει στην εσωτερική περίμετρο του Mar-a-Lago», είπε. «Ένας βοηθός και δύο πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας πήγαν στην περιοχή για να ερευνήσουν. Αντιμετώπισαν έναν λευκό άνδρα που κουβαλούσε ένα βενζινοκίνητο δοχείο και ένα κυνηγετικό όπλο», πρόσθεσε. «Τον διέταξαν να ρίξει τα δύο κομμάτια οπλισμού που είχε μαζί του, οπότε άφησε κάτω το μπιτόνι βενζίνης και σήκωσε το κυνηγετικό όπλο σε θέση βολής. Εκείνη τη στιγμή, ο βοηθός της PBSO και οι δύο πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησαν και εξουδετέρωσαν την απειλή. Έπεσε νεκρός ακαριαία». Στη συνέχεια, στους δημοσιογράφους παρουσιάζεται μια φωτογραφία του κυνηγετικού όπλου.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING Security breach at Mar-a-Lago. Secret Service neutralized an armed suspect carrying a shotgun & fuel can at the North entrance at. Perimeter secured. Stay tuned for updates. <a href="https://t.co/Ughcs0dw7E">pic.twitter.com/Ughcs0dw7E</a></p>— Shield (@Shieldmetax) <a href="https://twitter.com/Shieldmetax/status/2025581922420679140?ref_src=twsrc%5Etfw">February 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>