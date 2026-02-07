Βυθίζονται τα δέλτα του κόσμου: 18 ποτάμια σε μεγαλύτερο κίνδυνο από την άνοδο της στάθμης

Σε όλο τον κόσμο, εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε δέλτα ποταμών που βυθίζονται ταχύτερα από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, σύμφωνα με έρευνες.

Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο για καταστροφικές παράκτιες πλημμύρες και απώλεια εδαφών.

Η καθίζηση των δέλτα ποταμών: Απειλή για τις παράκτιες κοινότητες

Πολλά από τα μεγαλύτερα δέλτα ποταμών στον κόσμο -συμπεριλαμβανομένου του Νείλου, του Αμαζονίου και του Γάγγη- βυθίζονται ταχύτερα από ό,τι ανεβαίνει η παγκόσμια στάθμη της θάλασσας, σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Αυτό σημαίνει ότι η καθίζηση γίνεται ο κύριος παράγοντας για την απώλεια γης, τις παράκτιες πλημμύρες και την εισβολή αλμυρού νερού στα δέλτα των ποταμών, ξεπερνώντας τις επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η άντληση υπόγειων υδάτων είναι η μεγαλύτερη αιτία καθίζησης στα δέλτα παγκοσμίως, με την αστική εξάπλωση και τη μείωση των ιζημάτων (λάσπης και άμμου) που μεταφέρουν οι ποταμοί να συμβάλλουν στη συνολική τάση βύθισης.

Τα δέλτα των ποταμών βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα «διπλό βάρος» από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και την καθίζηση του εδάφους, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο καταστροφικών πλημμυρών και εκτοπισμού εκατομμυρίων ανθρώπων σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου, προειδοποιούν οι συντάκτες της μελέτης.

«Από όσο γνωρίζουμε, αυτή είναι η πιο ολοκληρωμένη και υψηλής ανάλυσης αξιολόγηση της σύγχρονης καθίζησης του εδάφους σε ολόκληρη την έκταση των δέλτα που έχει διεξαχθεί ποτέ σε παγκόσμια κλίμακα», δήλωσε στο Live Science μέσω email ο ένας από τους συγγραφείς, ο Manoochehr Shirzaei, αναπληρωτής καθηγητής γεωφυσικής και τηλεπισκόπησης στο Virginia Tech. «Σε όλα τα δέλτα που αναλύσαμε, η μεταβολή των αποθεμάτων των υπόγειων υδάτων αναδείχθηκε ως ο μοναδικός, σημαντικότερος ανθρωπογενής παράγοντας που εξηγεί τα πρότυπα καθίζησης σε πολλά συστήματα».

Ο Shirzaei και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν δεδομένα από τον δορυφόρο Sentinel-1 για να εξετάσουν την καθίζηση σε 40 από τα μεγαλύτερα δέλτα ποταμών του κόσμου μεταξύ 2014 και 2023. Ο Sentinel-1 καταγράφει μεταβολές στο υψόμετρο του εδάφους που προκύπτουν από την καθίζηση, καθώς και από την απόθεση ιζημάτων και τη διάβρωση, σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (14 Ιανουαρίου 2026) στο περιοδικό Nature.

Ανθρωπογενείς παράγοντες καθίζησης: Ευκαιρίες για παρέμβαση και προστασία

Από τα 40 δέλτα, τα 18 παρουσίασαν μέσους ετήσιους ρυθμούς καθίζησης μεγαλύτερους από τον τρέχοντα ρυθμό ανόδου της παγκόσμιας στάθμης της θάλασσας, ο οποίος είναι περίπου 4 χιλιοστά ετησίως. Εστιάζοντας περισσότερο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κάθε δέλτα ποταμού που μελετήθηκε, με εξαίρεση το δέλτα του Ρίο Γκράντε, βυθιζόταν σε ορισμένα σημεία ταχύτερα από ό,τι ανεβαίνει η παγκόσμια στάθμη της θάλασσας.

Σε 38 δέλτα, περισσότερο από το 50% της έκτασής τους υπέστη καθίζηση κατά την περίοδο της μελέτης, ενώ σε 19 από αυτά —συμπεριλαμβανομένων των δέλτα του Μισισιπή, του Νείλου και του Γάγγη-Βραχμαπούτρα— περισσότερο από το 90% της έκτασης του δέλτα είχε υποχωρήσει.

Τα δέλτα που επηρεάστηκαν περισσότερο στη μελέτη ήταν το δέλτα του Chao Phraya στην Ταϊλάνδη, το δέλτα του Brantas στην Ινδονησία και το δέλτα του Κίτρινου Ποταμού στην Κίνα. Αυτά εμφάνισαν μέσους ρυθμούς βύθισης περίπου 8 χιλιοστών ετησίως — δηλαδή διπλάσιο ρυθμό από αυτόν της παγκόσμιας ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Σύμφωνα με τον Shirzaei, δύο κύρια σημεία προέκυψαν από τη μελέτη: Η καθίζηση του εδάφους ξεπερνά συχνά την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ως ο κύριος παράγοντας της σχετικής ανόδου της στάθμης στα δέλτα των ποταμών, και υπάρχει μια μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ κινδύνου και ικανότητας, καθώς τα δέλτα που βυθίζονται ταχύτερα βρίσκονται σε περιοχές με τους λιγότερους πόρους.

Και αυτοί οι τεράστιοι πληθυσμοί αποτελούν οι ίδιοι έναν παράγοντα καθίζησης, επειδή οι πόλεις συσσωρεύουν τεράστιο βάρος πάνω στη γη, συμπιέζοντας το έδαφος. Επίσης, οι μεγάλοι πληθυσμοί απαιτούν τεράστιες ποσότητες νερού, γεγονός που επιδεινώνει την άντληση υπόγειων υδάτων. Αυτό προκαλεί περαιτέρω συμπίεση του εδάφους.

«Σε δέλτα που αστικοποιούνται ραγδαία, η αστική ανάπτυξη μπορεί να επιδεινώσει σημαντικά τη βύθιση του εδάφους», δήλωσε ο Shirzaei. Ωστόσο, η εξόρυξη υπόγειων υδάτων για κάθε είδους χρήση, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας και της βιομηχανίας, παραμένει η μεγαλύτερη αιτία καθίζησης στα δέλτα, ανέφερε ο ίδιος.

«Η άντληση υπόγειων υδάτων είναι ένας πασίγνωστος τοπικός παράγοντας καθίζησης, αλλά αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν το πόσο σταθερά κυρίαρχος εμφανίζεται σε παγκόσμια κλίμακα, ακόμη και όταν συγκρίνεται με άλλες μεγάλες ανθρωπογενείς πιέσεις».

Μια άλλη αιτία καθίζησης είναι η μείωση της ποσότητας των ιζημάτων που οι ποταμοί διοχετεύουν στον ωκεανό, λόγω των φραγμάτων και άλλων στρατηγικών ελέγχου των ποταμών. Η εναπόθεση ιζημάτων μπορεί να αντισταθμίσει την καθίζηση και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ως έναν βαθμό, αλλά οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στη φυσική ροή των ποταμών έχουν διαταράξει αυτή την ισορροπία.

Για παράδειγμα, περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης έχουν χαθεί στο Δέλτα του ποταμού Μισισιπή από το 1932, λόγω των συνδυαστικών επιπτώσεων από τα φράγματα, τα αναχώματα και τη διάβρωση. Οι κύριοι παράγοντες της καθίζησης στα δέλτα των ποταμών είναι ανθρωπογενείς, γεγονός που προσφέρει μια ευκαιρία για παρέμβαση, δήλωσε ο Shirzaei.

«Ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα της μελέτης είναι ότι η καθίζηση είναι συχνά διαχειρίσιμη», ανέφερε. Παράλληλα με τις προσπάθειες περιορισμού της κλιματικής αλλαγής, οι χώρες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο μείωσης της εξόρυξης υπόγειων υδάτων και αναπλήρωσης των υδροφόρων οριζόντων με νερό από πλημμύρες ή επεξεργασμένα λύματα, δήλωσε ο Shirzaei.

Οι ελεγχόμενες πλημμύρες και οι εκτροπές ιζημάτων μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της εναπόθεσης ιζημάτων. Επίσης, ο περιορισμός των βαριών υποδομών στις περιοχές που είναι πιο επιρρεπείς στην καθίζηση θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιβράδυνσή της, είπε. «Όταν συνδυάζονται με την αντιπλημμυρική προστασία και την προσαρμογή στο κλίμα, αυτά τα μέτρα μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο», ανέφερε.