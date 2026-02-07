Βιολάντα: Κατασκευαστικό λάθος φαίνεται να προκάλεσε τη φονική έκρηξη - Χωρίς θωράκιση οι σωληνώσεις

Προς κατασκευαστικό λάθος και όχι προς διάβρωση λόγω της κακοκαιρίας «Ντάνιελ» φαίνεται να οδηγούνται τα πρώτα συμπεράσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, στο 6ο χιλιόμετρο Τρικάλων – Καρδίτσας, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης έχουν σχηματίσει σαφή εικόνα για το «δρομολόγιο» που ακολούθησε το προπάνιο από τη δεξαμενή έως το υπόγειο της επιχείρησης, όπου και σημειώθηκε η έκρηξη, όταν προκλήθηκε σπινθήρας από την αντλία νερού.

Το προπάνιο φέρεται να διέφυγε από διαβρωμένο χαλύβδινο σωλήνα, να κινήθηκε υπόγεια και να κατέληξε στο υπόγειο του κτιρίου, εξέρχοντας από τρεις οπές στο σκυρόδεμα. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δημιουργήθηκαν οι συνθήκες που οδήγησαν στη φονική έκρηξη.

Διατρήσεις σε οκτώ σημεία

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ολοκλήρωσαν χθες διατρήσεις σε μήκος περίπου 30 μέτρων, σε οκτώ διαφορετικά σημεία κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού.

Σε όλα τα σημεία εντοπίστηκε παρουσία προπανίου, με τη συγκέντρωση να μειώνεται όσο οι έρευνες πλησίαζαν προς το εξωτερικό της επιχείρησης και το κιγκλίδωμα που βρίσκεται επί του δρόμου.

Εκτός κάδρου ο «Ντάνιελ»

Από τα μέχρι τώρα δεδομένα αποδυναμώνεται το σενάριο ότι η διάβρωση των σωληνώσεων προκλήθηκε από την κακοκαιρία «Ντάνιελ». Οι πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής εκτιμούν ότι πρόκειται για αστοχία στην αρχική κατασκευή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι σωληνώσεις δεν είχαν θωρακιστεί, ούτε είχε τοποθετηθεί άμμος κατά την υπογειοποίησή τους, όπως προβλέπεται. Πρόκειται για χαλύβδινο σωλήνα, ο οποίος φαίνεται να είχε διάβρωση μήκους 7,5 μέτρων, με το συγκεκριμένο τμήμα να αποσπάται.

Έλεγχοι στο ΕΜΠ και στο Γενικό Χημείο του Κράτους

Το αποκολλημένο τμήμα του σωλήνα θα μεταφερθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η αναλυτική εξέτασή του, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές αίτιο της διάβρωσης.

Παράλληλα, δείγματα χώματος θα μεταφερθούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελεγχθεί τόσο η ποσότητα του προπανίου που είχε εγκλωβιστεί στο έδαφος όσο και η σύσταση του χώματος, για να διαπιστωθεί αν υπήρχε ή όχι άμμος.

Τι εξετάζεται για τα έργα και την ασφαλτόστρωση

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ούτε η κακοκαιρία «Ντάνιελ» ούτε οι ασφαλτοστρώσεις του περασμένου Αυγούστου φαίνεται να ευθύνονται άμεσα για τη διάβρωση.

Το ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι ότι τα έργα αυτά ενδέχεται να συμπίεσαν το έδαφος, καθιστώντας το πιο συμπαγές, με αποτέλεσμα το προπάνιο να κινηθεί μέσα από αυτό σαν «κανάλι» και να φτάσει στο υπόγειο της επιχείρησης.