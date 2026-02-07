Πάτρα: Η κοπή της βασιλόπιτας του Παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

Δείτε ΦΩΤΟ
Στην εκπληκτικά κατάμεστη αίθουσα του καφέ Μώλος, στις 4 Φεβρουαρίου 2026, Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου, οι εκπρόσωποι του Παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας υποδέχτηκαν τους προσκεκλημένους τους, περισσότερα από εκατόν πενήντα άτομα, εκλεκτά μέλη της Πατραικής κοινωνίας, στην εορταστική εκδήλωση για την ευλογία της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.
Σε περιβάλλον φιλικό και εορταστικό έγινε διάχυση των μηνυμάτων για Πρόληψη, Ενημέρωση, Φροντίδα του ογκολογικού ασθενούς ,Αποκατάσταση, Στήριξη του οικείου περιβάλλοντός του και των Φροντιστών του από τα Μέλη του Δ.Σ. και Εκπροσώπους της πολιτείας και των Φορέων.
Ο αιδεσιμώτατος πατήρ Σπυρίδων εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ.Χρυσοστόμου και ο αιδεσιμολογιώτατος πατήρ Ιωάννης του ιερού ναού Αγ.Ιωακείμ Εξω Αγυιάς ευλόγησαν την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα και ευχήθηκαν Χρόνια πολλά και Ευλογημένα σε όλους, Δύναμη, Έλπίδα και Ευημερία, Προκοπή για το Νέο Έτος.
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος κύριος Δημήτριος Καρδαμάκης απηύθυνε χαιρετισμό και αναφέρθηκε επιγραμματικά στο έργο της Αντικαρκινικής, στο κέντρο Ημέρας παιδιών, εφήβων, νέων ενηλίκων με νεοπλασματικές νόσους που λειτουργεί στην Αθήνα, στην ενημέρωση των πολιτών που γίνεται με ομιλίες ,έντυπα, πολλαπλές άλλες παρεμβάσεις, στο πρόγραμμα smoke free Greece στα σχολεία και κάλεσε όλους να συμμετέχουν ενεργά στις όποιες δράσεις γίνονται. Ο κύριος Χαράλαμπος Καλόφωνος Μέλος Δ.Ε. αναφέρθηκε στην Παγκόσμια Ήμέρα κατά του καρκίνου. Το σύνθημα για φέτος είναι
ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ. Πρωτογενής Πρόληψη ..Σωστές επιλογές στην ζωή μας – προσεγμένη διατροφή - άσκηση – αποφυγή καπνίσματος και αλκοόλ – αποφυγή υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο – προσοχή στις μολύνσεις - καλή ψυχολογική κατάσταση . Δευτερογενής Πρόληψη δεν αμελούμε τον ετήσιο έλεγχο που συστήνει ο ιατρός μας .
Τα μέλη του Δ.Σ. Ανδρέας Αρβανίτης Αντιπρόεδρος, Λαμπρινή Λυμπερτάδου Τσακαλώζου Γ. Γραμματέας , Γεωργία Μαντέλη Ταμίας, Τάκης Παπαδόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Λαυρέντιος Βασιλειάδης Πρόεδρος του ομίλου LIONS, Aθανάσιος Αργυρίου, Αλέξανδρος
Κυρσανίδης και Γεωργία Παπασπύρου ευχήθηκαν Χρόνια Πολλά και μία δημιουργική νέα χρονιά με υγεία και ποιότητα.
Ο κεντρικός άξονας των χαιρετισμών ήταν η Πρόληψη, η ενημέρωση, ο εθελοντισμός, η υποστήριξη δράσεων που έχουν σαν στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά επιλογές στον καθημερινό τρόπο ζωής τους για θωράκιση και προστασία του οργανισμού από νόσους φθοράς όπως είναι ο καρκίνος . Όλοι οι πολίτες ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, κοινωνική θέση ,οικονομική κατάσταση, εθνικότητα, τόπο διαμονής πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στα κέντρα θεραπείας και προληπτικού ελέγχου. Πολλές μορφές καρκίνου, όταν εντοπιστούν σε αρχικό στάδιο έχουν ικανοποιητικό βαθμό θεραπείας .
Ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη για επανένταξη στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον πρέπει να δίνεται στους επιζώντες από την νόσο.
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού κύριος Ιάσωνας Φωτήλας στην χαιρετιστήρια επιστολή που έστειλε ευχήθηκε Καλή Χρονιά με υγεία και δύναμη στο σπουδαίο έργο της Αντικαρκινικής. Έστειλε ¨¨ μήνυμα δύναμης και ελπίδας σε όλους όσους δίνουν τη μάχη ,αλλά και σε εκείνους που στέκονται δίπλα τους ¨¨¨¨ ¨
Η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Βουλευτής Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου στο μήνυμά της απηύθυνε θερμές ευχές για μία χρονιά με υγεία και εσωτερική ισορροπία, έμπνευση και δημιουργική διάθεση και πίστη στο έργο που η Ε.Α.Ε. επιτελεί, αλληλεγγύη και ελπίδα προς τους συνανθρώπους μας .
Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη κ. Χαράλαμπος Μπονάνος στην επιστολή του τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της σημερινής μέρας, που μας υπενθυμίζει πόσο πολύτιμη είναι η Πρόληψη ,η έγκαιρη διάγνωση αλλά και η ανθρώπινη συμπαράσταση στους ανθρώπους που αγωνίζονται με αξιοπρέπεια, αλλά και σε αυτούς που στέκονται καθημερινά δίπλα τους προσφέροντας φροντίδα, γνώση και αγάπη. Αναφέρθηκε στο διαχρονικό έργο της Ε.Α.Ε. και στην σπουδαία προσφορά της.
Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών κυρία Άννα Μαστοράκου στο χαιρετισμό της, μαζί με τις ευχές της επισήμανε ότι η σωστή πληροφόρηση σώζει ζωές, ο ετήσιος έλεγχος που πρέπει να γίνεται είναι πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της νόσου και ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση σε δομές υγείας για διαγνωστικούς αλλά και θεραπευτικούς σκοπούς. Η πολιτεία έχει κομβικό ρόλο στην επίτευξη των σκοπών αυτών.
Η πρώην Αντιδήμαρχος κ. Μαριάννα Σταματιάδου στο συγκινητικό μήνυμά της επακριβώς έγραψε ¨¨¨¨ ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος και σας το λέει ένας άνθρωπος
που τον έχει βιώσει . Τί πρέπει να κάνουμε? Σωστό έλεγχο . Η σωστή διατροφή είναι ο μεγάλος μας σύμμαχος ¨¨¨¨¨ Αγάπη, Ειρήνη, Υγεία, Υποστήριξη, Ελπίδα για ένα μέλλον χωρίς καρκίνο οι δικές της ευχές.
Η Σύμβουλος Δημάρχου για τον συντονισμό πολιτιστικών δράσεων κ. Ήρα Κουρή χαιρέτησε και έδωσε την ευχή, μαζί με πολλές άλλες να έλθει σύντομα η μέρα που ο καρκίνος θα είναι μόνο ένα ζώδιο και θα ανήκει πλέον στο παρελθόν.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι πολλών Συλλόγων και εθελοντικών οργανώσεων και χαιρέτησαν κάνοντας ανάλογες τοποθετήσεις και ευχές όπως η κ. Αναστασία Μανωλοπούλου Πρόεδρος του Ογκολογικού Ξενώνα
ΕΛΠΙΔΑ , η κ. Μαρία Γούβη εκπρόσωπος από τον συνδυασμό του κ. Πέτρου Ψωμά ΣΠΥΡΑΛ, οι κυρίες Σταματοπούλου και Μπούμπουκα από τον Σ.Ο.Ψ.Υ. , η κ. Ντορίνα Μπορονικολού Πρόεδρος INNER WHEEL Patra EUROPEA club, η κ. Αδαμαντία Ρεμούντη από το Φωτεινό Αστέρι, ο κ. Τάσος Μυλωνάς από τον Σύλλογο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, η κ. Ευαγγελία Τσιμπρή από τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων Υγειονομικών Αχαΐας, η εκπρόσωπος από το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ, η κ. Ντίνα Οικονόμου από το ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ, ο κ. Φοίβος Μπλανάς εκπρόσωπος από τον Ερυθρό Σταυρό Πάτρας, η κ. Βασιλική Γούλα από την ΓΛΥΚΕΙΑ ΖΩΗ, η κ. Αμαλία Στελίου Αντιπρόεδρος της ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗΣ , η κ. Χρυσή Παπαδοπούλου από την ΕΛΕΑΝΝΑ , η κ. Εφη Αναλυτή Πρόεδρος των Νέων Καλλιτεχνών Πάτρας, ο κ. Δημήτριος Τσιάκας εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών , η κ. Αγγελική Αγγελακοπούλου από τους ΠΕΖΟΠΟΡΟΥΣ Πάτρας , η δημοσιογράφος και φίλη της Αντικαρκινικής Ευτυχία Λαμπροπούλου και άλλοι πολλοί ..
Την οργάνωση και τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η επί σειρά ετών ( άνω των εικοσιπέντε) Γ. Γραμματέας του Παραρτήματος , η οποία έδωσε την ψυχή της όλη για την επιτυχία κ. Λαμπρινή Λυμπερτάδου Τσακαλώζου . Τα άφθονα γλυκίσματα, όλα χειροποίητα και η διακόσμηση των τραπεζιών ήταν δική της προσφορά στην εκδήλωση.
Οι φίλες του Παραρτήματος κ. Έφη Αναλυτή Πρόεδρος Νέων Καλλιτεχνών , η κ. Αλέκα Ράπτη Εκπαιδευτικός Εμψυχώτρια και η κ. Μαρουσώ Ευγένη Εθελόντρια, μέσα από ένα συγκινητικό, συγκλονιστικό, κυρίως βιωματικής ποίησης, ταξίδι, μας έδωσαν μία νέα διάσταση του κόσμου της αγάπης, της προσφοράς, της δύναμης ,του αγώνα, της ελπίδας.
Ο σύλλογος εξέφρασε τις ευχαριστίες στην Διεύθυνση της Γέφυρας Ζεύξης Ρίου Αντιρρίου ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ για την προβολή του μηνύματος
΄΄΄΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ – Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ ΄΄΄΄στους ηλεκτρονικούς της πίνακες για ευαισθητοποίηση των διερχομένων .
