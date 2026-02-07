Πάτρα: Η κοπή της βασιλόπιτας του Παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

Στην εκπληκτικά κατάμεστη αίθουσα του καφέ Μώλος, στις 4 Φεβρουαρίου 2026, Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου, οι εκπρόσωποι του Παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας υποδέχτηκαν τους προσκεκλημένους τους, περισσότερα από εκατόν πενήντα άτομα, εκλεκτά μέλη της Πατραικής κοινωνίας, στην εορταστική εκδήλωση για την ευλογία της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.

Σε περιβάλλον φιλικό και εορταστικό έγινε διάχυση των μηνυμάτων για Πρόληψη, Ενημέρωση, Φροντίδα του ογκολογικού ασθενούς ,Αποκατάσταση, Στήριξη του οικείου περιβάλλοντός του και των Φροντιστών του από τα Μέλη του Δ.Σ. και Εκπροσώπους της πολιτείας και των Φορέων.

Ο αιδεσιμώτατος πατήρ Σπυρίδων εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ.Χρυσοστόμου και ο αιδεσιμολογιώτατος πατήρ Ιωάννης του ιερού ναού Αγ.Ιωακείμ Εξω Αγυιάς ευλόγησαν την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα και ευχήθηκαν Χρόνια πολλά και Ευλογημένα σε όλους, Δύναμη, Έλπίδα και Ευημερία, Προκοπή για το Νέο Έτος.

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος κύριος Δημήτριος Καρδαμάκης απηύθυνε χαιρετισμό και αναφέρθηκε επιγραμματικά στο έργο της Αντικαρκινικής, στο κέντρο Ημέρας παιδιών, εφήβων, νέων ενηλίκων με νεοπλασματικές νόσους που λειτουργεί στην Αθήνα, στην ενημέρωση των πολιτών που γίνεται με ομιλίες ,έντυπα, πολλαπλές άλλες παρεμβάσεις, στο πρόγραμμα smoke free Greece στα σχολεία και κάλεσε όλους να συμμετέχουν ενεργά στις όποιες δράσεις γίνονται. Ο κύριος Χαράλαμπος Καλόφωνος Μέλος Δ.Ε. αναφέρθηκε στην Παγκόσμια Ήμέρα κατά του καρκίνου. Το σύνθημα για φέτος είναι

ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ. Πρωτογενής Πρόληψη ..Σωστές επιλογές στην ζωή μας – προσεγμένη διατροφή - άσκηση – αποφυγή καπνίσματος και αλκοόλ – αποφυγή υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο – προσοχή στις μολύνσεις - καλή ψυχολογική κατάσταση . Δευτερογενής Πρόληψη δεν αμελούμε τον ετήσιο έλεγχο που συστήνει ο ιατρός μας .

Τα μέλη του Δ.Σ. Ανδρέας Αρβανίτης Αντιπρόεδρος, Λαμπρινή Λυμπερτάδου Τσακαλώζου Γ. Γραμματέας , Γεωργία Μαντέλη Ταμίας, Τάκης Παπαδόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Λαυρέντιος Βασιλειάδης Πρόεδρος του ομίλου LIONS, Aθανάσιος Αργυρίου, Αλέξανδρος

Κυρσανίδης και Γεωργία Παπασπύρου ευχήθηκαν Χρόνια Πολλά και μία δημιουργική νέα χρονιά με υγεία και ποιότητα.

Ο κεντρικός άξονας των χαιρετισμών ήταν η Πρόληψη, η ενημέρωση, ο εθελοντισμός, η υποστήριξη δράσεων που έχουν σαν στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά επιλογές στον καθημερινό τρόπο ζωής τους για θωράκιση και προστασία του οργανισμού από νόσους φθοράς όπως είναι ο καρκίνος . Όλοι οι πολίτες ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, κοινωνική θέση ,οικονομική κατάσταση, εθνικότητα, τόπο διαμονής πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στα κέντρα θεραπείας και προληπτικού ελέγχου. Πολλές μορφές καρκίνου, όταν εντοπιστούν σε αρχικό στάδιο έχουν ικανοποιητικό βαθμό θεραπείας .

Ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη για επανένταξη στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον πρέπει να δίνεται στους επιζώντες από την νόσο.