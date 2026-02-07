Μεσολόγγι: Το Τρικούπειο άνοιξε ξανά τις πύλες του με εκδήλωση αφιερωμένη στη νέα γενιά και τη μνήμη της Εξόδου

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν δράσεις που υλοποιούνται με αφορμή τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου, με κεντρικό άξονα τη συμμετοχή της νέας γενιάς και τη δημιουργική προσέγγιση της ιστορικής μνήμης. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν ο Πανελλήνιος Μαθητικός Εικαστικός Διαγωνισμός, ο Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός, καθώς και το πρόγραμμα «Μικροί Ξεναγοί στον Κήπο των Ηρώων», με τη συμμετοχή μαθητών σχολείων του Δήμου.

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026, η εκδήλωση επαναλειτουργίας του ανακαινισμένου Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο ανοίγει πλέον ξανά τις πύλες του στο κοινό και επανεντάσσεται δυναμικά στον πολιτιστικό χάρτη της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου .

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων στους διακριθέντες μαθητές αλλά και ενήλικες, τα οποία απένειμαν ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος, αιρετοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας και στελέχη της Alpha Bank. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Ρήγας και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χρήστος Καζαντζής καθώς και ο εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος Γεώργιος Παπαγεωργίου. Η Alpha Bank εκπροσωπήθηκε από τον Περιφερειακό Διευθυντή Ανδρέα Βασιλόπουλο και τον Διευθυντή του τοπικού καταστήματος Δημήτριο Μώρο.



Ιδιαίτερη υπήρξε η συμβολή της Alpha Bank, η οποία ήταν χορηγός των βραβείων, καθώς και του Υπουργείο Πολιτισμού που μέσω του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα» στήριξε έμπρακτα τη διοργάνωση και τις πρωτοβουλίες που προάγουν τη δημιουργικότητα των νέων και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.



Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ακολούθησαν τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης, ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν στη συνέχεια την ευκαιρία να περιηγηθούν στον χώρο, όπου παρουσιάζονται τα βραβευμένα έργα των διαγωνισμών, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή μαθητών από όλη τη χώρα.



Μέσα από τις δράσεις αυτές, η ιστορία και η θυσία της Εξόδου μεταδίδονται στις νεότερες γενιές όχι ως μια μακρινή αφήγηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία συμμετοχής και δημιουργίας.



Η επαναλειτουργία του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου σηματοδοτεί μια νέα περίοδο πολιτιστικών δράσεων για την πόλη, με στόχο ο χώρος να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη δημιουργία.