Υπουργείο Παιδείας σε ΑΠΘ: Διορία 48 ωρών να δώσετε εξηγήσεις για τα επεισόδια

Σοβαρά επεισόδια έγιναν τα ξημερώματα έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με το υπουργείο Παιδείας να ζητά άμεσα εξηγήσεις δίνοντας μαλιστα και διορία 48 ωρών.

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας ζητά από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ εξηγήσεις σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την ώρα που στον χώρο του πανεπιστημίου φέρεται να πραγματοποιούνταν πάρτι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι 313 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει ότι «έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

• Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

• Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

• Τον ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

• Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

• Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων».

«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν. Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων», αναφέρει ακόμη το υπουργείο.

Πεδίο μάχης τα ξημερώματα

Ολα ξεκίνησαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου (07.02.2026) έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης όπου σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια. Έντονες αντιδράσεις από την Πρυτανεία και την Αστυνομία.

Συνολικά, από το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή και τα επεισόδια, έγιναν 313 προσαγωγές. Μέχρι τις 8:30 το πρωί, κλούβες των ΜΑΤ μετέφεραν τους προσαχθέντες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης. Ορισμένοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ μέχρι στιγμής καμία προσαγωγή δεν έχει μετατραπεί σε σύλληψη.

Άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο με εγκαύματα. Παράλληλα, μια 21χρονη μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με αναπνευστικά προβλήματα έπειτα από χρήση χημικών, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν επίσης σοβαρές φθορές σε σταθμευμένα οχήματα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν αν το συγκεκριμένο πάρτι είχε λάβει την απαραίτητη άδεια για τη διεξαγωγή του.