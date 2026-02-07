Καρυστιανού για τη δήλωση περί «εισβολής» στη Χίο: «Διαστρεβλώθηκαν τα λόγια μου»

Απάντηση στις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά από αναφορές γύρω από δήλωσή της για τα τραγικά γεγονότα στη Χίο δίνει σήμερα η Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας πως τα λόγια της παρερμηνεύτηκαν και διαστρεβλώθηκαν.

Η ίδια αναφέρεται στη χρήση της λέξης «εισβολή», διευκρινίζοντας ότι δεν έκανε λόγο για «εισβολείς», αλλά για «εισβολή» ως οργανωμένη πράξη που συνδέεται με κυκλώματα διακινητών.

Σε ανάρτησή της σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Στην ανακοίνωση μου για τα τραγικά γεγονότα στη Χίο, η λέξη εισβολή (πράξη οργανωμένη από διακινητές) μετατράπηκε σε ...εισβολείς, οι οποίοι δήθεν δικαίως θαλασσοπνίγηκαν…»

Η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει ότι μετά την έναρξη της διαδικασίας συγκρότησης του κινήματός της, «οτιδήποτε λέει δολίως παρερμηνεύεται» μέσω διαστρέβλωσης λέξεων, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να σιωπήσει.

«Αν σκοπός είναι να μείνω βουβή, δεν θα το πετύχουν! Αν σκοπός είναι ο διχασμός της κοινωνίας… δεν θα το πετύχουν!», αναφέρει.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως ως παιδίατρος δεν θα μπορούσε ποτέ να ταχθεί υπέρ του θανάτου ανθρώπων και ιδιαίτερα παιδιών, τονίζοντας ότι τιμά τον όρκο της και υπηρετεί την ανθρώπινη ζωή.

«Δεν θα μπορούσα ΠΟΤΕ να ταχθώ δήθεν υπέρ του θανάτου και μάλιστα παιδιών… στη θεραπεία των οποίων έχω αφιερώσει τη ζωή μου!»

Σε πιο προσωπικό τόνο, συνδέει την απώλεια των ανθρώπων στη Χίο με την τραγωδία των Τεμπών, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζωές που κόπηκαν απότομα και καλεί σε προβληματισμό για το ποιοι εργαλειοποιούν κατατρεγμένους ανθρώπους και μετατρέπουν τη χώρα σε «αποθήκη ψυχών».

Κλείνοντας, η Μαρία Καρυστιανού επαναλαμβάνει το όραμά της για μια κοινωνία δικαίου και ανθρωπιάς, δηλώνοντας πως σε κάθε ερώτηση η μόνη απάντηση είναι ο άνθρωπος:

«Διότι σε κάθε ερώτηση η μόνη απάντηση είναι: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Το καλό θα νικήσει!»