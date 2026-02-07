«Απρόκλητη επίθεση με μολότοφ»: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για τα επεισόδια στο ΑΠΘ - Ελεύθεροι οι 313 προσαχθέντες

Την δική της εκδοχή για τα σοβαρά επεισόδια έξω από το πανεπιστήμιο και ενώ στον χώρο του πανεπιστημίου φέρεται να πραγματοποιούνταν πάρτι, έδωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ), αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης .

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας «αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

Το υπουργείο Παιδείας ζητεί εξηγήσεις από το ΑΠΘ

Την ίδια ώρα, απαντήσεις ζητεί το υπουργείο Παιδείας από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ. Μάλιστα, δίνει διορία 48 ωρών για να λάβει απαντήσεις.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει ότι «έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και από τις αστυνομικές Αρχές σχετικά με:

Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

Τον ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.



«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν. Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων», αναφέρει το υπουργείο.

Τι λένε οι Πρυτανικές Αρχές

«Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που εκδόθηκε νωρίτερα σήμερα (7/2) από τις Πρυτανικές Αρχέςτου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο ίδιο δελτίο Τύπου, προστίθεται πως «τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο. Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».

Αφέθηκαν ελεύθεροι οι 313 προσαχθέντες

Εντωμεταξύ, αφέθηκαν ελεύθερα στο σύνολο τους, τα 313 άτομα που προσήχθηκαν από τις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης έπειτα από τα σοβαρά επεισόδια έξω από το ΑΠΘ. Για όλους τους προσαχθέντες, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αποχώρησαν.

Τι έγινε στο πανεπιστήμιο

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν λάβει θέσεις στη διασταύρωση της Εγνατίας με την 3ης Σεπτεμβρίου, όταν μετά τις 2 τα ξημερώματα, ξέσπασαν τα επεισόδια. Η ΕΛΑΣ απάντησε κάνοντας χρήση χημικών, χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και δακρυγόνων, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και το ειδικό όχημα ρίψης νερού, η «Αύρα».

Η κατάσταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο, όταν οι δυνάμεις των ΜΑΤ εισήλθαν στο campus κάνοντας εκ νέου χρήση χημικών, μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή και παρά τις εκκλήσεις παρευρισκόμενων να σταματήσουν τη ρίψη δακρυγόνων σε κλειστό χώρο, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο εγκλωβισμού και ασφυξίας.

Από τη χρήση χημικών της αστυνομίας μια κοπέλα 21 ετών μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από ρίψη μολότοφ, φέροντας εγκαύματα στην περιοχή του προσώπου και του λαιμού, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.