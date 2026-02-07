Ιταλία: Ξυλοκόπησε, στραγγάλισε και πέταξε σε κανάλι τη 17χρονη συντροφό του

Νεκρή μέσα σε κανάλι στην πόλη Nizza Monferrato, στην επαρχία Asti της βόρειας Ιταλίας, εντοπίστηκε μία 17χρονη κοπέλα, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι ο θάνατός της προήλθε από στραγγαλισμό.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 20χρονος φίλος της, ο οποίος, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ομολόγησε μετά από πολύωρη ανάκριση ότι τη σκότωσε.

Η σορός της Ζόε Τρινκέρο βρέθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου, όταν κάτοικος της περιοχής την εντόπισε μέσα στο νερό και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο βρίσκονταν και φίλοι της κοπέλας, οι οποίοι την αναζητούσαν, καθώς είχε αποχωρήσει νωρίτερα από την παρέα τους.

Η αρχική ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ίχνη ξυλοδαρμού, κακώσεις στον λαιμό και τραύματα στο πρόσωπο, ενισχύοντας από την πρώτη στιγμή το σενάριο της ανθρωποκτονίας.

Η Ζόε εργαζόταν ως σερβιτόρα σε μπαρ της περιοχής και το βράδυ της εξαφάνισής της είχε βγει με φίλους σε μπιραρία της πόλης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, απομακρύνθηκε αργότερα για λίγο μαζί με τον 20χρονο, ο οποίος ήταν και το τελευταίο άτομο με το οποίο εθεάθη ζωντανή.