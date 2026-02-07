Ιταλία: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές στο Μιλάνο κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό

Περίπου 5.000 άτομα, μαζί με μέλη των αυτόνομων συνδικάτων βάσης, διαδήλωσαν κατά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα
Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές, σημειώθηκαν σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου 5.000 άτομα, μαζί με μέλη των αυτόνομων συνδικάτων βάσης, διαδήλωσαν κατά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα.
Η κινητοποίηση οργανώθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της αποψίλωσης δασών που καταγράφηκε στην Κορτίνα Ντ ‘ Αμπέτσο, για να φτιαχτούν οι ολυμπιακές υποδομές, όπως και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό trans αθλητών από τους Αγώνες.
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην πορεία διαδήλωσε ειρηνικά. Λίγο πριν την ολοκλήρωσή της, άτομα με καλυμμένο το πρόσωπο άρχισαν να πετούν κροτίδες και καπνογόνα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με γκλοπ, χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνα. Έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί επτά προσαγωγές.
