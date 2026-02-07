Καταιγίδα Μάρτα: Ένας πυροσβέστης νεκρός στην Πορτογαλία, χιλιάδες άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους στην Ισπανία

Ένας Πορτογάλος πυροσβέστης έχασε σήμερα τη ζωή του «στη διάρκεια περιπολίας αναγνώρισης και επιτήρησης» στις όχθες ποταμού στην κοινότητα του Κάμπο Μαϊόρ, που βρίσκεται στην κεντρική περιφέρεια του Πορταλέγκρε, ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 46χρονος πυροσβέστης παρασύρθηκε από τα νερά προσπαθώντας να διασχίσει μια πλημμυρισμένη ζώνη. Πρόκειται για το πρώτο θύμα της καταιγίδας Μάρτα, η οποία έπληξε σήμερα την Πορτογαλία και τη γειτονική Ισπανία.

Οι σφοδροί άνεμοι της καταιγίδας Κριστίν είχαν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε πέντε ανθρώπους την περασμένη εβδομάδα στην Πορτογαλία και οι βροχές της καταιγίδας Λεονάρντο είχαν προκαλέσει τον θάνατο άλλου ενός ανθρώπου την Τετάρτη.