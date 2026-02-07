Φουντώνει η ένταση με το Ιράν: Το Λονδίνο στέλνει F-35 στην Κύπρο

Εντείνονται οι ανησυχίες για ενδεχόμενη στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, την ώρα που σύμφωνα με τους Times η Βρετανία προχώρησε στην ανάπτυξη έξι μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Κύπρο, ενισχύοντας την εκεί παρουσία της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, τα έξι F-35B μεταστάθμευσαν στη βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Ακρωτήρι, με βασικό στόχο την προστασία των βρετανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Βρετανοί αξιωματούχοι Άμυνας ανέφεραν ότι τα αεροσκάφη απογειώθηκαν την Παρασκευή από τη βάση της RAF στο Μάρχαμ και βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να υποστηρίξουν αμυντικές αποστολές σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας.

Τα F-35 θα επιχειρούν σε συνεργασία με μαχητικά Typhoon που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Κύπρο και συμμετέχουν σε επιχειρήσεις κατά υπολειπόμενων στόχων του Ισλαμικού Κράτους σε Ιράκ και Συρία.

Σε εξέλιξη οι συνομιλίες

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στο Ομάν. Το Ιράν χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές», ωστόσο οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν παράλληλα νέες κυρώσεις που αφορούν τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

Παράλληλα, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για διαφωνίες στο εσωτερικό του αμερικανικού στρατοπέδου, με χώρες του Κόλπου να εκφράζουν επιφυλάξεις απέναντι σε μια στρατιωτική κλιμάκωση και να αποκλείουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους για ενδεχόμενες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Η βρετανική κίνηση ερμηνεύεται ως προληπτικό μέτρο στρατιωτικής ετοιμότητας, σε μια περίοδο όπου η διπλωματία και η στρατιωτική προετοιμασία φαίνεται να κινούνται παράλληλα.