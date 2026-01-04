Πάτρα: Σοκ και οργή για τον θάνατο 30χρονου μετά από βίαιη συμπλοκή - Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας - Συγκλονίζει η έκκληση της μητέρας - ΦΩΤΟ

Βαρύ είναι το κλίμα στην Πάτρα μετά τον τραγικό θάνατο του 30χρονου Κώστα, ο οποίος κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια συμπλοκής σε νυχτερινό κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο παρέες διασκέδαζαν στον ίδιο χώρο όταν, για ασήμαντη αφορμή, δημιουργήθηκε ένταση. Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο και ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία ο 30χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Άτομα του περιβάλλοντός του τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για την υπόθεση. Οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, ενώ στην περιοχή έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή τυχόν εντάσεων.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της μητέρας του θύματος, η οποία ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον χαμό του γιου της. Όπως δηλώνει, ο 30χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού με σοβαρά προβλήματα υγείας και στήριγμα για όλη την οικογένεια, μετά και την απώλεια του πατέρα τους τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, αφήνει αιχμές για τις συνθήκες ασφάλειας στο κατάστημα, τονίζοντας πως θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις.