O ΝΟΠ έχασε 17-11 από τη Γλυφάδα * Ντέρμπι στις γυναίκες

Ο ΑΝΟ Γλυφάδας πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας με 17-11 του ΝΟ Πατρών στο Κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός» της Πάτρα, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου της Α1 Υδατοσφαίρισης Ανδρών.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα της Γλυφάδας διατηρήθηκε στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και κάνοντας ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη των στόχων της.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν σε μεγάλη επιθετική βραδιά την τριπλέτα, με τον Δερμιτζάκη να σημειώνει 5 γκολ, ενώ οι Μαυράκης και Γιαννόπουλος πρόσθεσαν από 4 τέρματα ο καθένας, οδηγώντας τον ΑΝΟΓ σε ένα πολύτιμο «διπλό». Οι παίκτες της Γλυφάδας επέβαλαν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά και διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος, φτάνοντας δίκαια στη νίκη απέναντι σε έναν ανταγωνιστικό αντίπαλο.

Σημειωτέον πως ο ΝΟΠ προηγήθηκε 3-0 μέχρι το 4:52 της α' περιόδου και βρέθηκε να χάνει 4-3 (σερί 4-0 η Γλυφάδα) στο 5:18 της β' περιόδου... Ισοφάρισε 4-4 και καθώς συνεχίστηκε η κατάρρευση δέχτηκε ένα ακόμα σερί 4-0, το σκορ έγινε 4-8 και όλα τέλειωδαν εκεί...

Ετσι κι αλλιώς ο ΝΟΠ δεν κυνηγα τη Γλυφάδα στη μάχη της παραμονής...

Το ματς αναλυτικά εδώ

* Για πρώτη φορά σε αποστολή της ανδρικής ομάδας ο 15χρονος περιφερειακός Γιώργος Αναστασίου (20-01-2011) που αγωνίστηκε για πρώτη φορά! Λίγο αργότερα, με τη γυναικεία ομάδα, στο τοπικό ντέρμπι με την ΝΕΠ, αγωνίστηκε η αδελφή του Αναστασία (10/09/2008). Είναι παιδια του πρώην πολίστα του ΝΟΠ Θανάση Αναστασίου.

* Ο Βασίλης Βασίλης Καβουσανός έπαιξε για 41η συνεχόμενη φορά στα ισάριθμα τελευταία 41 επίσημα ματς του ΝΟΠ σε όλες τις διοργανώσεις. Από πέρυσι που ήρθε στον ΝΟΠ δεν έχει χάσει παιχνίδι ο 24χρονος τερματοφύλακας της ομάδας.

* Επαιξαν μαζί οι Δ. και Π. Τουντόπουλοι, μάλιστα ο Παναγιώτης πέτυχε το παρθενικό του γκολ.

* Πρώτο γκολ και για τον Ηλία Ζαφειρη στην 5η του συμμετοχή.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2:

15:00 Κολ. Λαιμού, Βουλιαγμένη: ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΠΑΟΚ DOMUS ERGO. Διαιτητές: Ανδρέας Κατσώνης Μανόλης Παϊρακταρίδης . Παρατηρητής: Νίκος Βασιλείου.

15:00 Κολ. Πειραιά: ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΟΦΘ. Διαιτητές: Γιώργος Σταυρίδης, Γιώργος Κραβαρίτης. Παρατηρητής: Κωνσταντίνος Κυράνης.

17:30 Κολ. Ιωνικό, Χίος: ΝΟ ΧΙΟΥ ΑΥΡΑ - ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. Διαιτητές: Ανδρέας Μοίραλης, Κωνσταντίνος Βασιλείου. Παρατηρητής: Γιάννης Αντζουλάκος.

18:00 Κολ. Παλαιού Φαλήρου: ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Διαιτητές: Σπύρος Αχλαδιώτης, Παναγιώτης Γιαννέλλης. Παρατηρητής: Μιχάλης Κουρέτας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/2

15:30 Κολ. Ηρακλείου: ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΥΔΡΑΪΚΟΣ. Διαιτητές: Χρήστος Κουρτίδης, Μαρία Δασκαλοπούλου. Παρατηρητής: Λευτέρης Γιαννέλλης

Την Τετάρτη (18/2) θα πραγματοποιηθεί και ένα εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής από την Α΄ Φάση της Wateropolo League.

18:00 Κολ. Νέας Ιωνίας, Βόλος: ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΟΚ DOMUS ERGO (Β΄ όμιλος). Διαιτητές: Ανδρέας Ευαγγελινός, Νίκος Καραγκούνης. Παρατηρητής: Γιάννης Αντζουλάκος. Αλυτάρχης: Χρήστος Τουλμτζίδης.

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 04/03/2026

121.ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ 14:30 ΠΑΟΚ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 07/03/2026

122.ΠΕΙΡΑΙΑ 15:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

123.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 18:00 ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

124.ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ 14:30 ΟΦ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΝΟ ΧΙΟΥ

125.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 20:00 ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ

126.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 18:30 ΥΔΡΑΙΚΟΣ ΝΟ Ναυτικός Όμιλος Πατρών

128.Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 16:00 ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 08/03/2026

129.ΣΕΡΑΦΕΙΟ 18:15 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ