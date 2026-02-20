Χάλκινο μετάλλιο ο νεαρός πατρινός πυγμάχος Μάριος Καπερώνης

Στο Ploiesti της Ρουμανίας αγωνίστηκε με την Εθνική Ομάδα Πυγμαχιας ο αθλητής της Άμυνας Πατρών, Μάριος Καπερώνης jr, στο διεθνές τουρνουά «Dracula open 2026».

Ηταν εξαιρετικός αφού στο βάπτισμα πυρός σε μεγάλη διοργάνωση στο εξωτερικό κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 42κ. στην κατηγορία U15.

Στον πρώτο του αγώνα έπαιξε με τον Λετονό Volosovs Jegors στα προημιτελικά της κατηγορίας και νίκησε δίκαια.

Στα ημιτελικά, κόντρα στον Auras Ioan Rusu Cantar από τη Ρουμανία, χάλκινο Πρωταθλητή Ευρώπης το 2025, δεν μπόρεσε να επαναλάβει την επιτυχία του, χωρίς να υστερεί πουθενά έναντι του αντιπάλου του.

Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο προπονητής του στην Άμυνα Πατρών, ο πατέρας του, Μάριος Καπερώνης (ο τελευταίος πυγμάχος της Πάτρας που αγωνίστηκε ποτέ σε Ολυμπιάδα) που δήλωσε σχετικά:

«Σήμερα δεν χάσαμε, σήμερα μάθαμε. Ο Μάριος αγωνίστηκε με τον 3ο Πρωταθλητή Ευρώπης στα ίσα και μάλιστα στην πρώτη του μόλις διεθνή συμμετοχή σε τουρνουά. Κρατάμε από αυτό το τουρνουά τις εμπειρίες που αποκομήσαμε και φυσικά το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε. Συνεχίζουμε.. Σας ευχαριστούμε όλους για τη θετική σας σκέψη».

Θυμίζουμε πως ο Μάριος Καπερώνης jr είναι ηδη πανελληνιονίκης (ασημένιο μετάλλιο το 2025 στους Παμπαιδες).