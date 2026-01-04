Κλείνει το FIR Αθηνών: Ακυρώνονται όλες οι προσγειώσεις και απογειώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια

Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα έχει προκύψει στον ελληνικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα να έχουν καταστεί αδύνατες οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια για αρκετή ώρα.

Το ζήτημα αφορά τα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται από τα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία λειτουργούν υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Η βλάβη επηρεάζει όλες τις πτήσεις που εισέρχονται ή εξέρχονται από τον ελληνικό εναέριο χώρο, καθιστώντας τις διαδικασίες προσέγγισης και απογείωσης αδύνατες έως ότου λυθεί το τεχνικό πρόβλημα

Το πρόβλημα φαίνεται ότι έχει να κάνει με τα κεντρικα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, ενώ δεν είναι γνωστό μέχρι πότε θα αποκατασταθεί.

Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την ΥΠΑ. Οι πτήσεις που είναι στον αέρα και πρέπει να προσγειωθούν σε ελληνικά αεροδρόμια θα προσγειωθούν «χειροκίνητα», κατά το λεγόμενο στη γλώσσα των αεροπόρων. Δηλαδή χωρίς τη χρήση των αυτόματων τεχνικών συστημάτων.