Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα προκαλούν ανησυχία για το μέλλον της Γροιλανδίας

Η φωτογραφία συνοδευόταν από μια λεζάντα που έγραφε με κεφαλαία γράμματα: «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Ο πρεσβευτής της Δανίας στις ΗΠΑ ζήτησε σήμερα «απόλυτο σεβασμό» στην εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας , μετά από ένα tweet της δεξιάς ποντκάστερ Κέιτι Μίλερ και συζύγου του ισχυρού αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, η οποία ανάρτησε μια φωτογραφία του χάρτη της Γροιλανδίας με τα χρώματα της αστερόεσσας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">SOON <a href="https://t.co/XU6VmZxph3">pic.twitter.com/XU6VmZxph3</a></p>— Katie Miller (@KatieMiller) <a href="https://twitter.com/KatieMiller/status/2007541679293944266?ref_src=twsrc%5Etfw">January 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Μια φιλική υπενθύμιση προς τις ΗΠΑ και το Βασίλειο της Δανίας: είμαστε στενοί σύμμαχοι και θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ως τέτοιοι», δήλωσε ο πρεσβευτής της Δανίας στις ΗΠΑ Τζέσπερ Μίλερ Σόρενσεν σε απάντηση στο tweet της Κέιτι Μίλερ.

«Και ναι, περιμένουμε απόλυτο σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας», έγραψε.

Η Μίλερ είχε διατελέσει σύμβουλος και εκπρόσωπος της της Επιτροπής DOGE για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, με επικεφαλής τότε τον Ελον Μασκ, πριν προσληφθεί από τον δισεκατομμυριούχο στον ιδιωτικό τομέα.

Η ανάρτηση της Μίλερ στο X έρχεται μετά τη σύλληψη/απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του από τον αμερικανικό στρατό σε επιχείρηση στο Καράκας.

Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα θεωρείται από ειδικούς ως προειδοποίηση προς συμμάχους των ΗΠΑ που ανησυχούν για τις απειλές του Τραμπ να υφαρπάξει στρατηγικούς πόρους, ξεκινώντας από τη δηλωμένη πρόθεσή του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει αρκετές φορές στη διάρκεια των ετών ότι η Γροιλανδία, δανέζικο έδαφος σε καθεστώς εκτεταμένης αυτονομίας, θα πρέπει να γίνει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας και το ενδιαφέρον για τους ορυκτούς πόρους του νησιού.

Η Γροιλανδία και η Δανία έχουν απορρίψει την ιδέα.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών αναζωπυρώθηκαν μετά την απόφαση του Τραμπ να διορίσει στα τέλη Δεκεμβρίου τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας Τζεφ Λάντρι ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί να αποκλείσει τη στρατιωτική δράση για την κατάληψη της Γροιλανδίας, σε μια συγκυρία που ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία διαγκωνίζονται για περαιτέρω έλεγχο της Αρκτικής.

«Δεν το αποκλείω. Δεν λέω ότι θα το κάνω, αλλά δεν αποκλείω τίποτα. Όχι, όχι εκεί. Χρειαζόμαστε πολύ τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Τραμπ στον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό NBC τον Μάιο, όταν ρωτήθηκε για μια πιθανή βίαιγη κατάληψη.

«Η Γροιλανδία έχει πολύ μικρό πληθυσμό, τον οποίο θα φροντίσουμε και θα αγαπήσουμε, και όλα αυτά. Αλλά το χρειαζόμαστε για την διεθνή ασφάλεια».