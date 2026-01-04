Μάρκο Ρούμπιο: «Θα ελέγξουμε τη Βενεζουέλα με ναυτικό αποκλεισμό στο πετρέλαιο»

Ο Μάρκο Ρούμπιο φαίνεται να αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της κατάστασης στη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ο Αμερικανός γερουσιαστής βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς η Ουάσινγκτον καλείται να χαράξει στρατηγική σε μια χώρα που βρίσκεται χωρίς πολιτική ηγεσία και χωρίς ανακοινωμένο μεταβατικό σχέδιο.

Η Washington Post, από την πλευρά της, σε δημοσίευμα με τίτλο «Ο Ρούμπιο στον πιο απαιτητικό ρολο μέχρι σήμερα: Αντιβασιλέας της Βενεζουέλας» αναφέρει ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έπαιξε κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό της ανατροπής του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο , καθώς και ότι ο Τραμπ στηρίζεται στον Ρούμπιο για να τον βοηθήσει να «διοικήσει» τη Βενεζουέλα, να μοιράσει τα πετρελαϊκά της αποθέματα και να εγκαινιάσει μια νέα κυβέρνηση.

Στο δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρεται ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να στηρίζεται στον Ρούμπιο για τον πολιτικό και διπλωματικό συντονισμό των αμερικανικών κινήσεων, σε μια εξαιρετικά σύνθετη συγκυρία. Στο τραπέζι βρίσκονται κρίσιμα ζητήματα, όπως η σταθεροποίηση της χώρας, η διαχείριση των ενεργειακών της πόρων, το καθεστώς των κυρώσεων και το ενδεχόμενο εκλογικών διαδικασιών, σε μια Βενεζουέλα που παραμένει βαθιά διχασμένη.

Ωστόσο, ο ίδιος Ρούμπιο δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να αναλάβουν καθημερινό ρόλο στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, πέρα από την επιβολή της υφιστάμενης «πετρελαϊκής καραντίνας». Οι δηλώσεις του ήρθαν μία ημέρα μετά τις αναφορές του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν» προσωρινά τη χώρα μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο.

Ο Ρούμπιο εμφανίστηκε να επιχειρεί να καθησυχάσει ανησυχίες για ενδεχόμενη παρατεταμένη αμερικανική εμπλοκή, διευκρινίζοντας ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί την πίεση μέσω των ενεργειακών κυρώσεων ως βασικό μοχλό επιρροής, προκειμένου να επιδιώξει αλλαγές στην πολιτική της Βενεζουέλας.

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι ο Ρούμπιο είχε καθοριστική συμμετοχή στον σχεδιασμό που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο, εξέλιξη που συνδέεται με τη μακροχρόνια σκληρή στάση του απέναντι στο καθεστώς της Βενεζουέλας. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της αλλαγής ηγεσίας στη χώρα εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, ενώ θεωρεί τη Λατινική Αμερική περιοχή ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας.

Η γνώση της ισπανικής γλώσσας, η στενή επαφή του με την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας και οι σχέσεις του με ηγέτες της περιοχής τον καθιστούν βασικό πρόσωπο στον σχεδιασμό της αμερικανικής πολιτικής.

Παράλληλα, ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο διορισμού ειδικού απεσταλμένου πλήρους απασχόλησης, καθώς το εύρος των αποφάσεων θεωρείται δύσκολο να καλυφθεί από έναν μόνο αξιωματούχο με πολλαπλά καθήκοντα.

Ο ίδιος ο Τραμπ, μιλώντας μετά την επιχείρηση, απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις για το πώς θα εξελιχθεί η διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, δηλώνοντας ότι η διαχείριση της κατάστασης θα γίνει «για ένα χρονικό διάστημα» από πρόσωπα της κυβέρνησής του. Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε στις πρώτες επαφές του Ρούμπιο με την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία πάντως έσπευσε να απορρίψει δημόσια κάθε σενάριο αμερικανικής επιρροής.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, η υπόθεση έχει ήδη ανοίξει νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Δημοκρατικοί γερουσιαστές κατηγορούν τον Ρούμπιο ότι υποβάθμισε τον χαρακτήρα της επιχείρησης απέναντι στο Κογκρέσο, με τον ίδιο να επιμένει ότι πρόκειται για ενέργεια επιβολής του νόμου και όχι για στρατιωτική επιχείρηση. Η θέση αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται από αναλυτές και ειδικούς σε θέματα άμυνας.