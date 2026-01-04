Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης μετά από σοβαρό έμφραγμα

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Ο γνωστός δημοσιογράφος μεταφέρθηκε σήμερα στο Λαϊκό Νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, έπειτα από σοβαρό έμφραγμα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης

Ο δημοσιογράφος μεγάλωσε γενιές και γενιές τηλεθεατών, παρουσιάζοντας για 34 χρόνια το «Καλημέρα Ελλάδα», που είναι και η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.

Γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και κατάγεται από την Κρήτη. Κόλλησε το «μικρόβιο» της δημοσιογραφίας από τον φίλο του αδερφού του. Πριν αποφασίσει ποιον δρόμο θέλει να ακολουθήσει, είχε δουλέψει σε οικοδομή, σε περίπτερο, μέχρι και στεφάνια είχε σηκώσει σε νεκροταφείο, προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του, που είχε ανάγκη.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη δημοσιογραφία από το ραδιόφωνο με την εκπομπή «Κάθε μέρα παντού», ενώ προηγουμένως είχε ασχοληθεί και με τον έντυπο τύπο.

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής μπορεί να είχε συνδέσει το όνομά του με τον ΑΝΤ1, καθώς σε αυτό το κανάλι σημείωσε και σημειώνει μεγάλη επιτυχία, ωστόσο η πρώτη του δουλειά στην τηλεόραση ήταν η μεσημεριανή εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν τη δεκαετία του 1980 από τη συχνότητα της ΕΡΤ με συμπαρουσιαστές του τον Νάσο Αθανασίου και τη Σεμίνα Διγενή.

Την περίοδο 1988-1989 ήταν συμπαρουσιαστής-ρεπόρτερ στην ΕΤ1, ενώ το 1990-1992 παρουσίασε στον ΑΝΤ1 την εκπομπή «Ελλάς το μεγαλείο σου». Άλλες εκπομπές που παρουσίασε στον ΑΝΤ1 ήταν η «Κόκκινη Κάρτα», στην οποία είχε φιλοξενήσει μάλιστα την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το «Δέκα με τόνο» και η «Αρένα».

Το στίγμα του Γιώργου Παπαδάκη στην πρωινή ζώνη είναι ανεξίτηλο, καθώς από το 1992 βρίσκεται στο τιμόνι των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών. Έως το 2011 παρουσίαζε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1. Στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «Πρωινό ΑΝΤ1», διατηρώντας τον ίδιο τίτλο μέχρι το 2015. Μετά από πρόταση του ίδιου, η οποία έγινε δεκτή από το κανάλι, επανήλθε η αρχική ονομασία της εκπομπής, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα.

Η Τίνα Παπαδελή, η γυναίκα με την οποία ο δημοσιογράφος μοιραζόταν τη ζωή του, του είχε χαρίσει δύο γιους, τον Ιάσονα και τον Φοίβο. Ο πρώτος είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και λάτρης της μουσικής, ενώ ο δεύτερος έχει σπουδάσει δημοσιογραφία στο ΕΚΠΑ και ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του, έχει ξεκινήσει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της τηλεόρασης. Από τον πρώτο του γάμο ο δημοσιογράφος είχε αποκτήσει άλλον έναν γιο, τον Κωνσταντή, ο οποίος τον έχει κάνει δύο φορές παππού.

Το τελευταίο «Καλημέρα Ελλάδα» και το συγκινητικό αντίο

Ένα ιστορικό τηλεοπτικό γεγονός αποτέλεσε η τελευταία εκπομπή του «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη την Παρασκευή, 4 Ιουλίου. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, με βαθιά συγκίνηση, είχε αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό, μετά από μια πορεία 34 ετών που καθόρισε την πρωινή τηλεοπτική ζώνη. Μάλιστα, η είδηση δεν έμεινε ασχολίαστη από τους συναδέλφους του σε άλλες εκπομπές, οι οποίοι φρόντισαν να αφιερώσουν μέρος του προγράμματός τους, για να τον αποχαιρετήσουν και να του αποτίσουν έτσι, φόρο τιμής για τη συνολική του προσφορά στην τηλεόραση.

Αν και στην έναρξη της τελευταίας εκπομπής ο Γιώργος Παπαδάκης είχε πει στους συνεργάτες του «βοηθήστε με να μην συγκινηθώ» δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν είπε για τελευταία φορά «Καλημέρα Ελλάδα» με το φινάλε να πέφτει υπό τους ήχους του «Ξανά Μαζί (Αυλαία και πάμε)» της Αρλέτας. «Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή για αυτή την οικογένεια που θα την αποχωριστώ από την καθημερινότητά μου. Η συγκίνηση είναι μια υπόθεση που στην τηλεόραση πραγματικά δεν δείχνει τα πραγματικά συναισθήματα. Είναι εύκολο να συγκινηθείς στην τηλεόραση» είχε πει αρχικά ο Γιώργος Παπαδάκης.

«Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1 σε εσάς στους φίλους και συνεργάτες μου τα αδέρφια μου με τον σεβασμό που έχω απέναντι τους. Θέλω κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω που με κάνατε να νιώσω όχι σημαντικός αλλά άνθρωπος της διπλανής πόρτας που του ανοίγατε την πόρτα για να τον βάζετε στο σπίτι σας», είχε πει.