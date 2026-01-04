Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του 30χρονου Κώστα μετά από άγριο ξυλοδαρμό- Οκτώ προσαγωγές

Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στην Πάτρα ο θάνατος του 30χρονου Κώστα, ο οποίος υπέκυψε τα ξημερώματα, ύστερα από τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, σε νυχτερινό κέντρο της πόλης.

Οι συγγενείς του, που ήταν μάρτυρες του περιστατικού, παραμένουν συγκλονισμένοι, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσουν την τραγική εξέλιξη.

Το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, όπου δύο παρέες διασκέδαζαν. Για ασήμαντη αφορμή, όπως αναφέρουν συγγενείς του θύματος, προκλήθηκε ένταση, η οποία πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε σφοδρή συμπλοκή. Κατά τη διάρκειά της, ο 30χρονος δέχθηκε βάναυσα χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Άμεσα, συγγενικά του πρόσωπα τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, σοκαρισμένα από το συμβάν. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος Κώστας υπέκυψε στα τραύματά του.

Προσαγωγές από τις Αρχές

Σε οκτώ προσαγωγές προχώρησαν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα, που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας.