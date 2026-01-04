Άσχημα νέα για τον καιρό των Θεοφανείων: Αφρικανική σκόνη, λασποβροχές και 9 μποφόρ

Με λασποβροχές, ισχυρούς νοτιάδες και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας αναμένεται να κυλήσουν τα Θεοφάνια, καθώς ο καιρός αλλάζει πρόσωπο και η χώρα περνά σε φάση σταδιακής «απόψυξης», μετά τις χαμηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών.

Η θερμοκρασία βρίσκεται ήδη σε ανοδική τροχιά, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα νότια και σε νησιωτικές περιοχές, επίπεδα αρκετά υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή.

Ισχυροί νοτιάδες και αυξημένη αστάθεια

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι νότιοι έως νοτιοδυτικοί άνεμοι θα παραμείνουν κυρίαρχοι, φτάνοντας στα πελάγη τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ από τα μέσα της εβδομάδας τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Οι βροχές θα εμφανίζονται κατά περιόδους πιο εκτεταμένες, συνοδευόμενες από σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να σημειωθεί πρόσκαιρη επιδείνωση των φαινομένων.