Άσχημα νέα για τον καιρό των Θεοφανείων: Αφρικανική σκόνη, λασποβροχές και 9 μποφόρ

Άνοδος θερμοκρασίας έως 20 βαθμούς - Πρόσκαιρη επιδείνωση προς το τέλος της εβδομάδας με πιο χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά
Με λασποβροχές, ισχυρούς νοτιάδες και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας αναμένεται να κυλήσουν τα Θεοφάνια, καθώς ο καιρός αλλάζει πρόσωπο και η χώρα περνά σε φάση σταδιακής «απόψυξης», μετά τις χαμηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών.
Η θερμοκρασία βρίσκεται ήδη σε ανοδική τροχιά, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα νότια και σε νησιωτικές περιοχές, επίπεδα αρκετά υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή.
Ισχυροί νοτιάδες και αυξημένη αστάθεια
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι νότιοι έως νοτιοδυτικοί άνεμοι θα παραμείνουν κυρίαρχοι, φτάνοντας στα πελάγη τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ από τα μέσα της εβδομάδας τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.
Οι βροχές θα εμφανίζονται κατά περιόδους πιο εκτεταμένες, συνοδευόμενες από σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να σημειωθεί πρόσκαιρη επιδείνωση των φαινομένων.
Ο καιρός ανήμερα τα Θεοφάνια
Την Τρίτη των Θεοφανείων ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, γεγονός που θα οδηγήσει σε λασποβροχές και τοπικό περιορισμό της ορατότητας.
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε ήπια επίπεδα για την εποχή, χωρίς έντονη ψύχρα, παρά τα φαινόμενα.
Επιδείνωση προς το τέλος της εβδομάδας
Προς τα τέλη της εβδομάδας, το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει σταδιακά. Προβλέπεται επιδείνωση με ισχυρότερα φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, σηματοδοτώντας μια πιο χειμωνιάτικη εξέλιξη.
Τσατραφύλλιας: Τρίτη και Τετάρτη οι πιο έντονες λασποβροχές
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, οι βροχές το Σαββατοκύριακο 03/12 και 04/12 θα περιοριστούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Ωστόσο, τα φαινόμενα θα ενταθούν τη Δευτέρα, ανήμερα τα Θεοφάνια, αλλά και την Τετάρτη.
Όπως επισημαίνει, την Τρίτη και την Τετάρτη οι συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με αποτέλεσμα την εκδήλωση λασποβροχών, ενώ οι νοτιάδες θα πνέουν με εντάσεις 7 έως 8 μποφόρ στα πελάγη. Παρά τα έντονα φαινόμενα, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ήπια επίπεδα, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα ψυχρές συνθήκες.
