Κρήτη: Τρεις νεκροί σε ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες- Έρευνες για τον εντοπισμό 25 αγνοούμενων

Διασώθηκαν 20 άτομα

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη, για τον εντοπισμό και τη διάσωση αλλοδαπών που βρέθηκαν σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί, ενώ 20 άτομα έχουν διασωθεί χάρη στη συνδρομή πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Παναμά που έσπευσε στην περιοχή. Στις έρευνες συμμετέχουν παραπλέοντα σκάφη καθώς και πλωτό μέσο της Frontex.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοουμένων.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, με τις καιρικές συνθήκες να δυσκολεύουν το έργο των Αρχών, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.
 
 

Ειδήσεις