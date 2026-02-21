Πάτρα: Σύγκρουση του Προαστιακού με αυτοκίνητο

Λίγο μετά τις 14:00
Στην Πάτρα, το Σάββατο το μεσημέρι, λίγο μετά τις 14:00, σημειώθηκε σύγκρουση του Προαστιακού με αυτοκίνητο στην περιοχή της οδού Αθηνών και των 5 Πηγαδιών.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς όμως να χρειαστεί τελικά η μεταφορά ατόμου στο νοσοκομείο.
