Πάτρα: Σύγκρουση του Προαστιακού με αυτοκίνητο

Στην Πάτρα, το Σάββατο το μεσημέρι, λίγο μετά τις 14:00, σημειώθηκε σύγκρουση του Προαστιακού με αυτοκίνητο στην περιοχή της οδού Αθηνών και των 5 Πηγαδιών.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς όμως να χρειαστεί τελικά η μεταφορά ατόμου στο νοσοκομείο.