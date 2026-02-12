Η γρίπη «γονατίζει» τα Επείγοντα των νοσοκομείων - 6.417 περιστατικά στο ΠΓΝ Πατρών τον Ιανουάριο

Αυξημένη πίεση στα Επείγοντα των νοσοκομείων αλλά και γενικότερα στο ΕΣΥ, προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα της γρίπης.

Μέσα τον Ιανουάριο, οι ασθενείς που έφτασαν στα ΤΕΠ με συμπτώματα γρίπης, διπλασιάστηκαν.

Αναλυτικά, τον Ιανουάριο καταγράφηκαν περισσότερα από 100 χιλιάδες περιστατικά στα Τμήματα Επειγόντων των εφημερευόντων νοσοκομείων της χώρας, έναντι 54 χιλιάδων περιστατικών τον Δεκέμβριο, μια αύξηση +52%που αντικατοπτρίζει την έντονη εποχική πίεση λόγω των χειμερινών ιώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, στη δημοσιότητα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης διαμορφώθηκε στις 4 ώρες και 13 λεπτά (από 3 ώρες και 53 λεπτά τον Δεκέμβριο). Αν και τους προηγούμενους μήνες είχε καταγραφεί μια βελτίωση στους χρόνους αναμονής και εξυπηρέτησης των πολιτών στα επείγοντα, η εποχική γρίπη ήρθε να ανατρέψει – έστω για λίγο – τα νεότερα δεδομένα.