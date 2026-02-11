Πάτρα: Εκδήλωση παρουσίασης της Αριστερής Πολιτικής Κίνησης

Εκδήλωση-παρουσίαση της Αριστερής Πολιτικής Κίνησης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, στις 18:30, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, στην οδό Τριών Ναυάρχων 40, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών, η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων, με αναφορές στην ακρίβεια, τη θεσμική λειτουργία και ζητήματα δημοκρατίας και δικαιοσύνης.

Όπως επισημαίνεται, στόχος του νέου συλλογικού εγχειρήματος είναι να αποτελέσει ένα πεδίο συζήτησης σε τοπικό επίπεδο, μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, τον προβληματισμό και την επεξεργασία απόψεων, με ανοιχτό κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν ή να συμμετέχουν.

Σε δεύτερο χρόνο, όπως αναφέρεται, επιδιώκεται η διαμόρφωση αιτημάτων και η ενεργότερη παρουσία της κίνησης στην πόλη.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.