Αίγιο: Συνελήφθησαν επτά άτομα για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος

Τι αναφέρει η αστυνομία
Συνελήφθησαν επτά άτομα στο Αίγιο για παράνομη σύνδεση και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, επτά κατηγορούμενοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.
Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε, από αρμόδιο συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι ηλεκτροδοτούσαν παράνομα τις οικίες τους, έχοντας συνδέσει απευθείας καλώδιο στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας/ Παράλληλη Έδρα Αιγίου.
