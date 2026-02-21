Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ο σοκολατοπόλεμος «πλημμύρισε» το κέντρο με γλυκιά διάθεση- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Την πιο γλυκιά καρναβαλική αναστάτωση ένιωσαν οι Πατρινοί και οι χιλιάδες επισκέπτες που το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου είχαν ξεχυθεί στους δρόμους για να παρακολουθήσουν τις καρναβαλικές δράσεις.

Όλη η πόλη στο πόδι, με κέφι, ευθυμία και τις μεταμφιέσεις σε πρώτο πλάνο. Με σύμμαχο τον καιρό, ο σοκολατοπόλεμος, το γλυκό έθιμο του Πατρινού Καρναβαλιού.

Τα οχήματα με τους σοκολατορίχτες, με τη συνοδεία μουσικού άρματος, διέσχισαν τους κεντρικούς δρόμους και την πλατεία Γεωργίου Α΄, σκορπίζοντας χαρά στον κόσμο που είχε κατακλύσει τα πεζοδρόμια. Ο αναλλοίωτος και ανθεκτικός στον χρόνο σοκολατοπόλεμος, με τις καθιερωμένες ρίψεις σοκολατών, έδωσε έντονο καρναβαλικό χρώμα στο κέντρο της Πάτρας, προγλυκαίνοντας μικρούς και μεγάλους ενόψει της ποδαράτης παρέλασης.

Το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Φεβρουαρίου, στη νυχτερινή ποδαράτη και στη Μεγάλη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, ο σοκολατοπόλεμος θα έχει και πάλι την τιμητική του, σηματοδοτώντας το πιο γλυκό φινάλε των παρελάσεων.