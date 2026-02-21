Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
The Best Carnival 2026
Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ρυθμός και κέφι ...

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ρυθμός και κέφι στο κέντρο της πόλης με το live event του Επιμελητηρίου Αχαΐας- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Στον πεζόδρομο της οδού Μαιζώνος

THE BEST CARNIVAL 2026
/

Σε εξέλιξη βρίσκεται το live μουσικό event που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας, στο πλαίσιο των καρναβαλικών εκδηλώσεων της πόλης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στον πεζόδρομο της οδού Μαιζώνος, στη συμβολή με την Αγίου Νικολάου, με στόχο την τόνωση της εμπορικής κίνησης και την ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, με τη συμμετοχή της Μυρτώς Καμβυσίδη και του Γρηγόρη Πετράκου, οι οποίοι πλαισιώνονται από την ορχήστρα τους.

Ειδήσεις Τώρα

Ιταλία: Κατέληξε το 2χρονο αγοράκι στη Νάπολη μετά τη μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς

Καρναβάλι 2026: Η Μαρία Αντουανέτα και η «γαλλική αποστολή» κατακτούν τους δρόμους της πόλης- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Αυξημένα δρομολόγια ΚΤΕΛ- Δείτε ποιες γραμμές λειτουργούν 24 ώρες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πατρινό Καρναβάλι 2026 Επιμελητήριο Αχαΐας