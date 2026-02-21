Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ρυθμός και κέφι στο κέντρο της πόλης με το live event του Επιμελητηρίου Αχαΐας- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Στον πεζόδρομο της οδού Μαιζώνος
Σε εξέλιξη βρίσκεται το live μουσικό event που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας, στο πλαίσιο των καρναβαλικών εκδηλώσεων της πόλης.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στον πεζόδρομο της οδού Μαιζώνος, στη συμβολή με την Αγίου Νικολάου, με στόχο την τόνωση της εμπορικής κίνησης και την ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, με τη συμμετοχή της Μυρτώς Καμβυσίδη και του Γρηγόρη Πετράκου, οι οποίοι πλαισιώνονται από την ορχήστρα τους.
