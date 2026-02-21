Back to Top
The Best Carnival 2026
Καρναβάλι 2026: Η Μαρία Αντουανέτα και η...

Καρναβάλι 2026: Η Μαρία Αντουανέτα και η «γαλλική αποστολή» κατακτούν τους δρόμους της πόλης- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Κέφι και σάτιρα

THE BEST CARNIVAL 2026
/

Το καρναβαλικό κέφι στην Πάτρα κορυφώνεται στις 6 μ.μ. Οι Στρατηγοί και οι Πρέσβεις του Πατρινού Καρναβαλιού ζέσταναν το κοινό, καθώς πραγματοποίησαν μεγαλειώδη «κάθοδο» τους στους κεντρικούς δρόμους της πόλης το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου.

Η εκδήλωση σημαδεύτηκε από την εντυπωσιακή υποδοχή της Μαρίας Αντουανέτας (Αντώνης Χουμουρίτης) και της «γαλλικής αποστολής» της, με Ναπολέοντα, Λουδοβίκους, Μακρόν (Γιώργος Κοντογιάννης), Λουί ντε Φινές και πλήθος «αξιωματούχων».

Το κοινό είχε την ευκαιρία να ζήσει στιγμές γνήσιου καρναβαλικού χιούμορ και σάτιρας, μέσα από πρωτότυπες σκηνές και θεατρικά δρώμενα που αναβίωσαν με δημιουργικό τρόπο ιστορικές φιγούρες, όπως μόνο το Πατρινό Καρναβάλι ξέρει να κάνει.

