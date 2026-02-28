Συνελήφθη 16χρονος στην Κάτω Αχαΐα- Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και πινακίδες

Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν χθες το βράδυ στην Κάτω Αχαΐα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο ανήλικος οδηγούσε αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ημεδαπού άνδρα, στο οποίο είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας σε προγενέστερο χρόνο, καθώς το όχημα είχε τεθεί σε ακινησία.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 16χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να σχηματιστεί σε βάρος του η σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Δυτικής Αχαΐας.

