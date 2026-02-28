Σφοδρή σύγκρουση δικύκλων στην Πάτρα- Δυο τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Κεφαλληνίας και Πέντε Πηγαδίων, με εμπλοκή δύο δικύκλων και τον τραυματισμό των αναβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα από τα δύο δίκυκλα οδηγούσε διανομέας, ο οποίος κινούνταν στην περιοχή, όταν -υπό συνθήκες που διερευνώνται- συγκρούστηκε με δεύτερο μηχανάκι. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα οι δύο οδηγοί να εκτιναχθούν στο οδόστρωμα και να τραυματιστούν.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι προχώρησαν σε ρύθμιση της κυκλοφορίας και κατέγραψαν τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή των τραυματιών.