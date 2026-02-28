Σφοδρή σύγκρουση δικύκλων στην Πάτρα- Δυο τραυματίες

Οι αναβάτες βρέθηκαν στο οδόστρωμα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Κεφαλληνίας και Πέντε Πηγαδίων, με εμπλοκή δύο δικύκλων και τον τραυματισμό των αναβατών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα από τα δύο δίκυκλα οδηγούσε διανομέας, ο οποίος κινούνταν στην περιοχή, όταν -υπό συνθήκες που διερευνώνται- συγκρούστηκε με δεύτερο μηχανάκι. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα οι δύο οδηγοί να εκτιναχθούν στο οδόστρωμα και να τραυματιστούν.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι προχώρησαν σε ρύθμιση της κυκλοφορίας και κατέγραψαν τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή των τραυματιών.
Λέρος: Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ειδοποιήσει από το 2021 για την κακοποίηση του 18χρονου
Συμμορίες Ρομά με οργανωμένη δράση σε όλη τη χώρα σκορπούν τον τρόμο: Το 2025 έγιναν 33.000 κλοπές και διαρρήξεις
Λακωνία: Ανοίγουν τα στόματα στη μυστηριώδη εξαφάνιση του επιχειρηματία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr