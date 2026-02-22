Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Φεβρουαρίου

Σήμερα Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Θαλασσίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Θαλάσσιος,

Θαλάσσης,

Θάλασσα,

Θαλασσινή,

Θαλασσιά,

Θαλασσία.

Όσιος Θαλάσσιος

Ο Όσιος Θαλάσσιος, έγινε Πρεσβύτερος και έπειτα ηγούμενος. Καταγόταν από τη Λιβύη της Αφρικής και έζησε στα χρόνια του βασιλιά Κωνσταντίνου Δ’ του Πωγωνάτου (668 – 685 μ.Χ.). Αυτός υπήρξε ασκητικός συγγραφέας (έργα του υπάρχουν στη Φιλοκαλία), σύγχρονος του Άγιου Μαξίμου του Ομολογητή. Συνέγραψε 400 κεφάλαια περί Αγάπης και Εγκράτειας και της κατά Νουν πολιτείας. Απεβίωσε ειρηνικά το 648 μ.Χ.