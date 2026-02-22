Επίθεση λύκου στο Τατόι: «Με ακολούθησε, με δάγκωσε και με έγδαρε στη μέση»

Απίστευτο περισταστικό
Τις δραματικές στιγμές που έζησε κατά τη διάρκεια της επίθεσης λύκου στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι περιέγραψε μιλώντας στην ΕΡΤ ο άνδρας που βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με το άγριο ζώο. Όπως ανέφερε, ο λύκος του επιτέθηκε ξαφνικά, δαγκώνοντάς τον και προκαλώντας του εκδορές στη μέση.
Σύμφωνα με την περιγραφή του κατοίκου της περιοχής, το περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα στο Κρυονέρι και το Τατόι, την ώρα που είχε βγει για το καθιερωμένο πρωινό του τρέξιμο, περίπου στις 8:30.
«Ενώ είχα ξεκινήσει σε βασική διαδρομή στο δάσος, συνάντησα δύο λύκους που έκαναν κινήσεις προς το μέρος μου. Περίμενα γιατί δεν γνώριζα πώς έπρεπε να αντιδράσω. Ο ένας δεν ασχολήθηκε και ανέβηκε προς το βουνό, αλλά ο άλλος πλησίασε κοντά μου για να με μυρίσει κι έκανε κίνηση προς εμένα» είπε αρχικά ο άνδρας.
Μιλώντας για το τι ακολούθησε, σημείωσε πως «έκανα βήματα πίσω, γύρισα την πλάτη χωρίς να ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος και σιγά – σιγά, ώστε να μην τον τρομάξω, απομακρύνθηκα. Με ακολούθησε και ξεκίνησε να μου επιτίθεται. Με δάγκωσε λίγο στη μέση αλλά επειδή έκανα ελιγμούς μού έσκισε τα ρούχα και με έγδαρε στη μέση. Αυτό συνεχίστηκε για 500 μέτρα και μετά σταμάτησε, έμεινε ακίνητος και με κοίταζε πού έφευγα»
Η ανακοίνωση του δήμου Αχαρνών
Την επίθεση γνωστοποίησε ο δήμος Αχαρνών με ανάρτησή του στο Facebook, συνιστώντας προσοχή και ενόψει του τριήμερου της Καθαράς Δευτέρας που διανύουμε καθώς «όπως και κάθε Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Πάρνηθα να βρεθούν πολλοί επισκέπτες».
Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τα Δασαρχεία και τους αρμόδιους φορείς:
-Σε περίπτωση που εντοπίσουμε λύκο δεν τρέχουμε. Εάν είναι σε μεγάλη απόσταση δεν τον πλησιάζουμε και διατηρούμε διαρκώς οπτική επαφή. Εάν πλησιάσει επιδεικνύουμε επιθετική συμπεριφορά κάνοντας δυνατό θόρυβο με οποιοδήποτε μέσο, φωνάζοντας και κουνώντας αντικείμενα.
-Αποφεύγουμε τις βόλτες σε περιαστικές περιοχές και εντός του Δρυμού με τον σκύλο μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως κρατάμε πάντα το σκύλο μας δεμένο με λουρί.
-Αποφεύγουμε να βρεθούμε σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της μέρας όταν υπάρχει περιορισμένο φυσικό φως, δηλαδή νωρίς το πρωί αλλά κυρίως το σούρουπο, λίγη ώρα δηλαδή πριν σκοτεινιάσει.
-Δεν παρέχουμε τροφή – ακούσια ή εκούσια – σε όλα τα ζώα της άγριας πανίδας για οποιοδήποτε λόγο.
-Δεν αφήνουμε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων σε όλες τις περιαστικές περιοχές
-Ενημερώνουμε το Δασαρχείο ή άλλες αρχές για το σημείο που σημειώθηκε ο εντοπισμός.
