Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ποτάμι χαράς γέμισε την πόλη- Κι άλλες ΦΩΤΟ

Όλη η πόλη στο πόδι! Όλη η πόλη χορεύει!

Έκρηξη κεφιού, ποτάμι χαράς για τη ζωή, αστείρευτος χορός σε ένα γιγάντιο πάρτυ!

Mια νύχτα διαφορετική από τις άλλες, μια νύχτα από αυτές που καταγράφονται ανεξίτηλα στη μνήμη και στις καρδιές όλων των συμμετεχόντων αλλά και των θεατών, ήταν αυτή του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου με τη νυχτερινή παρέλαση να μονοπωλεί το ενδιαφέρον.

Η νυχτερινή ποδαράτη απελευθέρωσε μια απίστευτη ενέργεια και όλοι μπλέχτηκαν σε ένα ασταμάτητο πανηγύρι όπου η χαρά, η εξωστρέφεια, το ξέφρενο κέφι, η φαντασία και η ευρηματικότητα χτύπησαν κόκκινο.

Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές έγιναν πρωταγωνιστές και με τη θετική διάθεση και τον ενθουσιασμό τους μεταμόρφωσαν την οδό Κορίνθου και την πλατεία Γεωργίου Α΄ σε πεδίο γιορτής.

Στην κορυφή της νυχτερινής ποδαράτης η Δημοτική Μουσική, οι μαζορέτες της Σχολής Χορού «Keep Dancing» της Μίνας Παναγιωτοπούλου και ο Βασιλιάς Καρνάβαλος με την ακολουθία του, τα άρματα του Δήμου (Προπομπός-«Patras Carnival Dj», «Paint the city», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι», «Ο Αγροτοφάγος», «Καρναβαλική Πνοή», «Το Κυνήγι», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία» και «Ο Λογικός άνθρωπος»). Ανάμεσά τους εμφανίστηκε για πρώτη φορά το άνθινο άρμα της Βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, σύμβολο της άνοιξης που έρχεται και της αναγέννησης, με την αεικίνητη Βασίλισσά μας, τη Μαρίζα Φλωράτου να μαγνητίζει και να αποθεώνεται μοιράζοντας παντού φιλιά και χαμόγελα.

Αμέσως μετά τα 190 πληρώματα σε ένα πανόραμα χρωμάτων, εμπνεύσεων, μεταμφιέσεων, καπέλων, αξεσουάρ, αλλά και ευρηματικών, πρωτότυπων και ατμοσφαιρικών τρόπων για να «αυτοφωτιστούν», πλημμύρισαν τους δρόμους και συντόνισαν τον παλμό της πόλης στην πιο αισιόδοξη συχνότητα.

Ένα χείμαρρος δημιουργίας, σάτιρας και ανατροπής που συνεπήρε και απέδειξε ότι η μεγάλη υπεροχή της πόλης και του Καρναβαλιού μας βρίσκεται στα χέρια των τοπικών δυνάμεων, της νεολαίας, των πολιτών της και όλων των παιδιών από την υπόλοιπη Ελλάδα που βάζουν την Πάτρα και τα καρναβαλικά της θέλγητρα στο πρόγραμμα.

Μετά το τέλος της νυχτερινής παρέλασης η πιο λαμπρή και μεγάλη νύχτα της Πάτρας είναι μπροστά. Με ελάχιστες ή και καθόλου ώρες ύπνο δίνουν όλοι ραντεβού για τις 2μμ της Κυριακής. Στη Μεγάλη Παρέλαση τα πληρώματα, αυτή τη φορά με τα άρματά τους και τις πλήρεις εξαρτήσεις τους (μικροκατασκευές κλπ) φοράνε τα πολύ καλά τους.