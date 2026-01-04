Back to Top
Πάτρα: Επτά οι δράστες του αιματηρού επεισοδίου σε νυχτερινό κέντρο με θύμα τον 30χρονο

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών

Συνολικά επτά άτομα φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο που οδήγησε στον θάνατο του 31χρονου, τα ξημερώματα της Κυριακής, σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας.

Από τους επτά, οι τρεις έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από τις Αρχές. Πρόκειται για έναν 35χρονο, τον 38χρονο αδελφό του, καθώς και έναν ακόμη 29χρονο. Σύμφωνα, ωστόσο, με τις καταθέσεις μελών της παρέας του θύματος, στο επεισόδιο συμμετείχαν και τέσσερα ακόμη άτομα, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβωθεί.

Σε βάρος και των επτά σχηματίστηκε κατηγορία για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

