Καιρός: Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι σήμερα στα δυτικά- Βροχερά τα Θεοφάνια σε αρκετές περιοχές

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα τοπικά 7, στο Ιόνιο και πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Ο Καιρός σήμερα Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το βράδυ στη δυτική Στερεά. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Από το απόγευμα ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας

Οι τοπικά θυελλώδεις, άνεμοι νοτίων διευθύνσεων εντάσεως μέχρι 8 μποφόρ στο Ιόνιο και οι πιθανώς τοπικά έντονες βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το βράδυ στη δυτική Στερεά είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα, Δευτέρα.

Ο καιρός τα Θεοφάνια

Αύριο Θεοφάνια, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά, την δυτική Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά έως 7 και στο Αιγαίο 7 στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 και τοπικά 18 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τον καιρό μέχρι την Παρασκευή

Την Τετάρτη αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτικά Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο (κυρίως στα βόρεια), την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανόν τοπικά έως 9 μποφόρ. Από το βράδυ βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά έως 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, με τοπικές βροχές και στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία και από τα βόρεια εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.