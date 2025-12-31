Απεργία παραγωγών στις λαϊκές αγορές: «Με ανοιχτούς πάγκους, χωρίς πράγματα από 7 Ιανουαρίου»

Σε απεργία επ’ αόριστον προχωρούν από τις 7 Ιανουαρίου 2026 οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές, στο πλαίσιο συνέχισης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

«Από τις 7 του μήνα και μετά κλείνουμε τις λαϊκές αγορές, στις επόμενες λαϊκές θα είμαστε με ανοιχτούς πάγκους χωρίς πράγματα για να ενημερώνουμε τους καταναλωτές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, Παντελής Μόσχος.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ο Παντελής Μόσχος τόνισε πως «το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κόστος παραγωγής γιατί οι μισοί πωλητές στις λαϊκές αγορές είμαστε αγρότες. Ένα άλλο θέμα είναι ότι από το 2021 δεν έρχονται νέοι παραγωγοί στη λαϊκή».

Εξηγώντας το πλαίσιο που πάρθηκε η απόφαση της δραστικής κίνησης, ο κ. Μόσχος είπε: «Το 2021 ψηφίστηκε ένας νόμος που έλεγε ότι οι καινούργιοι παραγωγοί θα έρχονται με προκήρυξη. Η προκήρυξη προϋποθέτει μια χαρτογράφηση των λαϊκών αγορών, τη χαρτογράφηση αυτή δεν έχουν καταφέρει να την κάνουν εδώ και τέσσερα χρόνια. Τους ζητάμε να γίνει μια παράκαμψη της χαρτογράφησης, να πάνε με τον προηγούμενο νόμο ώστε να έρχονται καινούργιοι παραγωγοί στις λαϊκές να λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Άλλο αίτημα είναι η κατάργηση του τεκμαρτού για τους επαγγελματίες πωλητές και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής το οποίο είναι τεράστιο πρόβλημα».

«Την Παρασκευή, το Σάββατο και τη Δευτέρα θα είναι ανοιχτές οι λαϊκές αγορές, την Τετάρτη έχουμε τη συγκέντρωση στο υπουργείο Οικονομικών. Από τις 7 του μήνα και μετά κλείνουμε τις λαϊκές αγορές, στις επόμενες λαϊκές θα είμαστε με ανοιχτούς πάγκους χωρίς πράγματα για να ενημερώνουμε τους καταναλωτές», συμπλήρωσε.

Η ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών και τα αιτήματα

«Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μονόδρομο. Παρά το γεγονός ότι ο παραγωγός και ο αυτοαπασχολούμενος αγρότης διαθέτουν το προϊόν τους σε χαμηλή τιμή, οι πολιτικές που ακολουθούνται επιβαρύνουν το κόστος σε κάθε στάδιο της διακίνησης», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών, που τάσσεται «στο πλευρό των αγροτών και των αγροτικών κινητοποιήσεων».

Τα βασικά αιτήματα της πανελλαδικής απεργίας είναι τα εξής:

ακρίβεια στις λαϊκές αγορές

στήριξη των αγροτών - μείωση του κόστους παραγωγής

κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης

άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%

ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και τροποποιήσεις του Ν. 4849/2021, ο οποίος «δημιουργεί σοβαρές αγκυλώσεις και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών»

«Η πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον αποτελεί μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Οι λαϊκές αγορές στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τους καταναλωτές. Δε θα επιτρέψουμε να μετατραπούν σε θύμα πολιτικών που οδηγούν στην ακρίβεια, στη συγκέντρωση της αγοράς και στην απαξίωση του πρωτογενούς τομέα. Οι λαϊκές αγορές είναι και θα παραμείνουν πρώτα Λαϊκές και μετά Αγορές», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.