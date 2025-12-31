Κολωνάκι: «Απορώ πώς δεν την έχω σκοτώσει»- Τι έλεγε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά από πολύωρη απολογία ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του στο Κολωνάκι, τον Ιανουάριο του 2022.

Όχι μόνο αρνείται την εμπλοκή του στον θάνατο της μητέρας του αλλά αποκλείει και κάθε εγκληματική ενέργεια σε βάρος της.

Απορρίπτει όλα τα εκκωφαντικά ευρήματα που μιλούν ξεκάθαρα για δολοφονία και υποστηρίζει πως η μητέρα του πέθανε από ατύχημα. Αυτά υποστήριξε σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι διέταξαν την προφυλάκιση του.

Στην μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, που διήρκησε 8 ώρες, ο γιος της 87χρονης επέμεινε στην πλήρη άρνηση των κατηγοριών. Ωστόσο νέα στοιχεία έρχονται στο φως φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της υπόθεσης.

«Απορούσε πως δεν την είχε σκοτώσει»

Σιγά- σιγά τα στόματα ανοίγουν για το μαρτύριο που ζούσε η χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ απομονωμένη στο σπίτι της στο Κολωνάκι αλλά και την τοξική σχέση που είχε με τον μονάκριβο γιο της με συνεχείς τσακωμούς και εντάσεις.

-Ήταν βίαιος, έβγαζε μια βίαιη συμπεριφορά, της μιλούσε πολύ απότομα. Η θεία δεν άκουγε και έπρεπε ο άλλος να μιλάει δυνατά και τον νευρίαζε κι αυτό. Τον θύμωνε, τον εξόργιζε αυτή η κατάσταση και λέει απορεί πως δεν το έχει κάνει ή κάπως έτσι.

-Απορεί που δεν έχει σκοτώσει την μητέρα του δηλαδή;

-Ναι.

-Πότε στο είχε πει αυτό;

-Στη Σαμοθράκη που ήμασταν τότε, το 2021 το καλοκαίρι.

Ζούσε με την σύνταξη της μητέρας του καθώς ο ίδιος δεν είχε σταθερή δουλειά. Της αγόραζε τα βασικά και τα υπόλοιπα χρήματα τα διαχειριζόταν εκείνος. Η 87χρονη του είχε μεγάλη αδυναμία και προσπαθούσε να τον πείσει να βρει μια σταθερή δουλειά για να καλύψει τα χρέη που είχε δημιουργήσει.

-Σου είχε πει αν σκεφτόταν να πάει την μητέρα του στο γηροκομείο;

-Ναι αλλά ήταν ακριβό, δεν θα έφτανε κάτι τέτοιο. Ήταν ακριβό, ακριβή επιλογή. Έλεγε ήθελα να κάνω άλλα πράγματα και δεν μπορώ. Την έχω συνέχεια έννοια.

-Πώς πορευόταν, με τι χρήματα, πώς ζούσε;

-Με την σύνταξη της θείας.