Σκοτεινή υπόθεση στη Ναύπακτο με δύο νεκρούς ηλικιωμένους: Άφαντη η οικιακή βοηθός που ήταν στη διαθήκη!

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση θανάτου δύο ηλικιωμένων αδερφών στη Ναύπακτο, οι οποίοι βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στην κατοικία τους μετά από πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, τα δύο αδέρφια, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εντοπίστηκαν νεκρά στο ίδιο κρεβάτι, παρότι διέθεταν ξεχωριστά υπνοδωμάτια. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ήταν περιορισμένη στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ δίπλα στο κρεβάτι βρέθηκε μπουκάλι με οινόπνευμα.

Την υπόθεση χειρίστηκε η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ρίου, η οποία έχει αναλάβει και άλλες υποθέσεις υψηλού ενδιαφέροντος στο παρελθόν. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια της φωτιάς και τους θανάτους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας προκύπτουν ερωτήματα αναφορικά με τη διαθήκη των δύο αδερφών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας εκ των δύο είχε τροποποιήσει τη διαθήκη του συνολικά πέντε φορές, με την οικιακή βοηθό να περιλαμβάνεται στην τελευταία εκδοχή. Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να μην έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Να σημειωθεί ότι τα δύο αδέρφια διέθεταν σημαντική περιουσία, μεταξύ άλλων και ιδιόκτητη δασική έκταση περίπου 24.000 στρεμμάτων.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πυρκαγιά και να αποσαφηνιστούν τα αίτια των θανάτων.