"Επάγγελμα" Άγιος Βασίλης στην Πάτρα - Πώς το νιώθουν αυτοί που το κάνουν - ΒΙΝΤΕΟ

Το "επάγγελμα" του Άγιου Βασίλη, αν και για πολλούς μοιάζει με έναν απλό εποχικό ρόλο, στην Πάτρα αποκτά μια ξεχωριστή διάσταση.

Τα τελευταία χρόνια, νέα παιδιά αναλαμβάνουν αυτόν τον ρόλο με μεράκι, φαντασία και κυρίως με διάθεση προσφοράς, χωρίς το άγχος του κέρδους. Στόχος τους δεν είναι απλώς να φορέσουν μια κόκκινη στολή, αλλά να χαρίσουν χαμόγελα, συγκίνηση και λίγη από τη μαγεία των Χριστουγέννων σε μικρούς και μεγάλους.

Ο φετινός Άγιος Βασίλης στο Χριστουγεννιάτικο χωριό της κεντρικής πλατείας της Πάτρας είναι ένα νέο παιδί που έχει αγκαλιάσει τον ρόλο με αυθεντικότητα. Με τη χαρακτηριστική γενειάδα του, το ζεστό του χαμόγελο και τις έξυπνες, γεμάτες χιούμορ ατάκες του, καταφέρνει να δημιουργεί μια αίσθηση οικειότητας και χαράς. Τα παιδιά τον πλησιάζουν με ενθουσιασμό, ενώ οι γονείς βλέπουν στα μάτια τους να ζωντανεύουν αναμνήσεις από τα δικά τους παιδικά Χριστούγεννα.

Σε μια εποχή όπου όλα κινούνται γρήγορα, τέτοιες πρωτοβουλίες θυμίζουν πως η ουσία των γιορτών βρίσκεται στην ανθρώπινη επαφή και στη χαρά της προσφοράς.